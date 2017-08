"Immer noch ein Traumjob für mich"



Interview

BT: Herr Florus, im Oktober 2010, da waren sie gerade dreieinhalb Jahre im Amt, hatten sie beim BT-Marktgespräch Ihre erneute Kandidatur für 2015 verkündet. Nun ist Ihre Wiederwahl auch schon wieder über zwei Jahre her. Treten Sie 2023 nochmal an?

Christof Florus: Als ich mich 2007 beworben habe, war es für mich selbstverständlich, dass ich ein weiteres Mal antreten werde, um genügend Zeit zu haben, meine Ziele und Pläne entwickeln und umsetzen zu können. Nach zehn Jahren ist sicherlich vieles schon erreicht worden. Oberbürgermeister meiner Heimatstadt zu sein, ist immer noch ein Traumjob für mich, der mir viel Freude bereitet. Ich hatte nicht erwartet, dass man in dieser Funktion so viel erreichen, bewegen und gestalten kann. Deshalb werde ich in jedem Fall bis zum 67. Lebensjahr das Amt ausüben.

Ob ich dann noch mal kandidiere - diese Frage halte ich jetzt noch zu verfrüht, um etwas zu sagen. Ich würde es nicht ausschließen, zumal durch die gesetzlichen Änderungen es nun ja theoretisch möglich wäre. Das hängt aber ganz wesentlich von meinem Gesundheitszustand, meiner Familie und vor allem auch vom Bürger ab.

BT: Wann werden Sie sich erklären?

Florus: Die Frage nach einer erneuten Kandidatur können Sie mir 2021 wieder stellen. Bis dahin will ich weiter daran arbeiten, Gaggenau für die Zukunft zu rüsten. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt hängt nicht von meiner Person ab, sondern von unseren gemeinsamen Bemühungen und Planungen.

BT: Was war Ihr Plan im Jahr 2007?

Florus: Ich wollte als (oberster) Bürger dieser Stadt gemeinsam mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der Kernstadt wie den Stadtteilen die Stadt in vielerlei Hinsicht weiterentwickeln. Gaggenau als noch stärkeren Wirtschaftsstandort in Mittelbaden zu etablieren war und ist neben der Stadtentwicklung mein Ziel. Besonders am Herzen lag und liegt mir zudem die Förderung unserer Schulen und Kindergärten. Ich wollte sowohl das Betreuungsangebot für die junge wie auch die ältere Generation deutlich erweitern, um den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen und auch um Gaggenau zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensort zu entwickeln. Dazu gehörte die Erschließung von neuen Baugebieten und gleichzeitig die Stärkung und Förderung des aktiven Miteinanders mit den Stadtteilen.

Gaggenau punktet zudem durch sein vielfältiges Kultur- und Vereinsleben sowie ehrenamtliches Engagement. Deshalb war es kein Plan, sondern logische Selbstverständlichkeit, dieses zu erhalten und zu unterstützen. Der "Plan" ist sicherlich aufgegangen, aber nur, weil wir hier in Gaggenau gemeinsam für unsere Heimatstadt arbeiten.

BT: Gemeinsam vielleicht, aber nicht immer übereinstimmend. Wie gehen Sie mit Widerstand um?

Florus: Das ist richtig. Natürlich wird nicht jede Entscheidung von allen begrüßt. Aber durch Meinungsvielfalt ergeben sich in der Regel konstruktive Diskussionen mit guten Ergebnissen.

BT: Zum Beispiel?

Florus: Das hat aktuell beispielsweise der Beteiligungsprozess zu der Bäderfrage gezeigt. Aber ich gebe zu, es war auch für mich ein Lernprozess, mit Kritik umzugehen. Mit den Jahren habe ich immer mehr an Erfahrung dazugewonnen, wie ich auf Widerstand oder unterschiedlichen Meinungen reagieren kann.

Transparenz ist ein Ziel

BT: Wie?

Florus: Dazu gehört für mich in erster Linie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, der über die Jahre wieder mehr Vertrauen in die Arbeit der Verwaltung gewonnen hat. Und es ist für mich unverzichtbar, die Bürger frühzeitig zu informieren und in Entscheidungsprozesse einzubinden. Das Verwaltungshandeln muss transparent sein, dann ist es auch nachvollziehbarer.

Trotzdem gilt es festzustellen, dass es oft auch nicht gelingen wird, eine hundertprozentige Zustimmung zu erfahren. Aber unterschiedliche Ansichten und Diskussionen führen dazu, dass konsensfähige Lösungen erarbeitet werden, mit denen sich dann doch wieder die meisten identifizieren können. Ein Beispiel: das Baugebiet "Nördlich der Pestalozzi-Straße" in Bad Rotenfels.

BT: Wer sagt, dass der Gemeinderat mehr Vertrauen hat als früher?

Florus: Dies ist mein persönlicher Eindruck. Ich denke, dass es uns gelungen ist, durch eine offene Informationspolitik und Einbindung des Gemeinderates das Vertrauen zu stärken. Auch sichtbare Leistungen der Verwaltung und damit verbundene gute Ergebnisse dürften das Vertrauen der Politik in die Verwaltung gestärkt haben.

BT: Was meinen Sie damit?

Florus: Verantwortungsvoll, zeitnah, rechtssicher und bürgernah - so würde ich den Anspruch der Verwaltung bei der Umsetzung von Aufträgen und Wünschen des Gemeinderates zusammenfassen. Gerade bei kommunalpolitisch schwierigen und entscheidenden Themen sprechen auch die Ergebnisse deshalb für sich. Dabei denke ich an die Erweiterungen in allen Schulen, an die vielen Bebauungspläne der letzten zehn Jahre (Heil, ehemalige Gaggenau-Werke, Pestalozzi, Pionierweg) oder auch an die Absicherung in der Gaggenauer Altenhilfe oder die damals europaweite Ausschreibung des Murgtal-Centers. Und trotz der Vielzahl an Projekten und Investitionen ist es uns zudem gelungen, in der Wirtschaftskrise den Haushalt zu sanieren und die Rücklagen deutlich aufzubauen. Ich bin stolz auf meine Rathausmannschaft und bin mir sicher, dass die Verwaltungsarbeit insgesamt vom Gemeinderat anerkannt wird.