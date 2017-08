Ja-Wort im alten Klassenzimmer

Der Bermersbacher Heimatverein, der das Museum betreibt, wird auf Wunsch auch ein Catering anbieten. Initiatorin war die Forbacher Bürgermeisterin Katrin Buhrke. Sie freute sich über die neue Möglichkeit in Forbach, dass sich Brautpaare "in einem ganz besonderen Ambiente das Ja-Wort geben". Die Idee war im Jahr 2014 entstanden. "Der Ortschaftsrat war von der Idee sofort begeistert", betonte der Bermersbacher Ortsvorsteher Hans-Jörg Wiederrecht. Nachdem der Ortschaftsrat und der Heimatverein den Plänen offen gegenüberstanden, beschloss der Gemeinderat formell die Widmung des alten Klassenraums, in dem Generationen von Bermersbacher Schulkindern das Abc lernten, zum Trauzimmer.

Weiterer Vorteil: Das neue Trauzimmer im Erdgeschoss des Murgtal-Museums ist im Unterschied zum Trauzimmer im Forbacher Rathaus barrierefrei zugänglich. Für geheingeschränkte Besucher der Hochzeiten ist dies eine Erleichterung. Wie sich in der Vergangenheit zeigte, ist es nicht leicht, im Murgtal eine barrierefreie standesamtliche Hochzeit zu organisieren, berichtete Hauptamtsleiterin Margit Karcher.

Die beiden Forbacher Standesbeamtinnen Barbara Schillinger und Bettina Wunsch führen ab September jeweils Samstagsvormittags von 10 bis 13.30 Uhr Trauungen im Museum durch. Die Anmeldung erfolgt über das Rathaus Forbach. Für die Nutzung fallen eine Verwaltungsgebühr sowie die Anfahrtskosten an. In Absprache mit dem Heimatverein kann das Hochzeitspaar ein Catering und weitere Räumlichkeiten im Museum dazubuchen.

Noch wurden keine Anmeldungen für Eheschließungen im Murgtal-Museum angenommen, da das neue Angebot erst vor Ort bekanntgegeben werden sollte. "Ich bin sehr gespannt", rechnet Bürgermeisterin Katrin Buhrke mit einer guten Resonanz. Gemeinde und Heimatverein sind vorbereitet: Der Vorsitzende des Bermersbacher Heimatvereins, Bernhard Wunsch, schritt gleich zur Tat und schraubte das Schild "Trauzimmer" an die Klassenzimmertür.