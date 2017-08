Deutlich mehr als eine Durchgangsstraße

Gaggenau - Auf den ersten Blick ist sie eine Art Durchgangsstraße, auch wenn das die Anwohner nicht gerne hören. Doch die Luisenstraße hat deutlich mehr zu bieten, als "nur" eine Straße zu sein. Ihre Streckenführung ist - abgesehen von zwei leichten Kurven - nahezu gerade. Sie beginnt am Schiffmacherkreisel und führt bis zur Friedrich-Ebert-Straße. Nahtlos geht sie in die Goethestraße über. Und zumindest bis zur Schillerstraße kann man von einem durchgehenden Abschnitt sprechen.

Die Luisenstraße selbst hat eine Länge von 750 Metern, informiert die Stadtverwaltung auf Anfrage. Nehmen wir die Goethestraße bis zur Einmündung in die Schillerstraße hinzu, sind es 1080 Meter. Insgesamt haben Luisen- und Goethestraße vom Kreisel bis zur Einmündung in die Hans-Thoma-Straße eine Länge von 1500 Metern.

Die Entwicklung beschränkt sich nicht nur auf die Luisenstraße selbst, sondern insbesondere auf angrenzende Straßen wie die Willy-Brandt-Straße. Dort sind zahlreiche neue Bauten entstanden, unter anderem die beiden Altenheime Oskar-Scherrer-Haus und Gerhard-Eibler-Haus, betrieben von der Gaggenauer Altenhilfe. An der Luisenstraße selbst befindet sich das Alten- und Seniorenzentrum Kursana Domizil Haus Franziskus. Insbesondere im größeren Einzugsbereich des Kreisels hat es in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung gegeben. Zahlreiche neue Gebäude sind dort entstanden. Aktuell wird an der Alban-Stolz-Straße ein Haus mit 28 Wohnungen gebaut, das im Herbst fertiggestellt sein soll. In der Luisenstraße leben aktuell 310 Menschen, kommt die Goethestraße hinzu, sind es insgesamt 623.

Vielseitiges Angebot

Vielseitig ist das Angebot in beiden Straßen. Einen Lebensmitteldiscounter findet man ebenso dort wie Bäckereien. Auch haben sich verschiedene Handwerker angesiedelt. Ein Baumarkt hat sich angesiedelt, auch gibt es diverse Arztpraxen. Und in die klag-Bühne kommen regelmäßig nicht nur Freunde der Kleinkunst.

Verbesserungen hatten sich die Anwohner mit der Ausweisung von Tempo 30 auf der gesamten rund 2,5 Kilometer langen Strecke von der Schillerstraße bis hinein nach Bad Rotenfels ab Oktober 2014 erhofft. Doch das Regierungspräsidium hatte eine Überprüfung und Modifizierung gefordert. Zwischen Theodor-Bergmann-Straße und Schiffmacherkreisel gilt jetzt auf rund 300 Meter wieder Tempo 50.

Einer Großbaustelle gleicht derzeit die Goethestraße zwischen Körnerstraße und Rommelstraße. Dort muss der Mischwasserkanal erneuert und aufdimensioniert werden. Auch ist in diesem Bereich eine neue Straßengestaltung geplant. Gehwege werden gepflastert, die Fahrbahn asphaltiert. In einem zweiten Abschnitt zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Rommelstraße sind ähnliche Arbeiten erforderlich.

Ein Dauerthema ist seit vielen Jahren der Verkehr. Die Verbindung Goethe-/Luisenstraße ist nach der August-Schneider-Straße die zweite Längsachse in Gaggenau. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes hatte sich eine Bürgerinitiative nördliche Innenstadt (BINI) gegründet. Deren Sprecherin Barbara Baldes ist mit der momentanen Situation zufrieden, weil wegen der Arbeiten in der Goethestraße und der damit verbundenen Sperrung deutlich weniger Autos auf dieser Achse unterwegs sind. Ansonsten ist sie enttäuscht. "Es wurden 30er-Schilder aufgestellt, sonst ist nichts passiert." "Dann und wann" gebe es Geschwindigkeitskontrollen, nach ihrer Meinung aber an "falschen Stellen".

So seien die Bereiche beim Arbeitsamt oder in Höhe der Einmündung der Leopoldstraße nicht sinnvoll. Ein Schwerpunkt sei der Kreuzungsbereich Luisenstraße/Goethe-Straße/Friedrich-Ebert-Straße. Gerade in Schulzeiten sei es trotz Ampeln teilweise gefährlich, die Straße zu überqueren. Baldes kritisiert Autofahrer, die beim Umschalten der Ampel auf Rot noch ordentlich Gas geben und teilweise auch bei Rot selbst die Kreuzung passieren würden. Kontrollen gebe es dort nicht, bemängelt sie. "Die Stadt ist in der Pflicht", meint Baldes. "Kurzfristig sind derzeit keine Maßnahmen vorgesehen", heißt es von der Stadtverwaltung zu möglichen verkehrsberuhigenden baulichen Veränderungen.

Die Luisenstraße ist übrigens benannt nach Großherzogin Luise (1838-1923), Gemahlin von Großherzog Friedrich I von Baden.