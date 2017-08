Ein Tag zu Ehren der Muttergottes

Die Sitzplätze auf den zahlreich aufgestellten Bänken und den zusätzlichen Stühlen reichten nicht aus, so dass viele Besucher sich mit Stehplätzen, selbst außerhalb der Pfarrgarten-Mauer, zufriedengeben mussten. Vielleicht war der große Andrang auch ein Zeichen der Anerkennung für Pfarrer Ulrich Förderer, der nach 13 Jahren als Wallfahrtsrektor Moosbronn zum 1. Oktober verlässt. Zusammen mit drei Priesterkollegen und zwei Diakonen gestaltete er den Festgottesdienst zu Ehren der jungfräulichen Gottesmutter. In seiner Predigt, die er mit einem Zitat von Bertolt Brecht eröffnete, stellte er noch einmal die Attraktivität der Gottesmutter für katholische Gläubige aufgrund ihres klar ausgerichteten Lebens heraus. Dabei schlug er in der ohne Manuskript vorgetragenen Predigt immer wieder einen kühnen Bogen zur aktuellen Politik und dem Hinweis, dass Gott kooperative Menschen braucht, die wie Maria in seinem Glauben leben.

Neben Maria spielt an diesem Tag, der auch ein Frauentag innerhalb der Kirche ist, die Kräuterweihe eine große Rolle. Dafür sammeln Frauen zuvor eine bestimmte Anzahl Kräuter und Blumen und stellen daraus, nach seit langem überlieferten Anweisungen, Sträuße, sogenannte Buschen, zusammen. Dabei ist je nach Region die Rede von bis zu 77 verschiedenen Pflanzen, die darin enthalten sein sollen. In der Region um Moosbronn ist die Zahl 38 in Erinnerung, aber auch diese wird heute mangels Angebot nicht mehr erreicht.

Wer keine Zeit hatte, konnte sich vor dem Gottesdienst einen Strauß kaufen, den die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft vorbereitet hatten. Die Kräuter wurden während des Gottesdienstes geweiht und sollen mit ihrem Duft und ihrer Farbenpracht ein "Sinnbild für die Freude und den Schutz der Maria" sein. Während die gesegneten Buschen früher meist in den Ställen aufgehängt wurden, um das Vieh vor Krankheiten zu behüten, werden sie heute meistens im Haus aufbewahrt.

Im Anschluss an den Festgottesdienst gab es für die Kirchenbesucher ein Mittagessenangebot im Gasthaus "Platzhirsch" (ehemals Hirsch), gegenüber der Kirche. Die Frauengemeinschaft bot anschließend noch Kaffee und Kuchen im Haus "Bruder Klaus" an.