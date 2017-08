B 462 soll Teststrecke werden

Gernsbach



Abteilungen nicht einsatzbereit Gernsbach (stj) - Bei einem Hausbrand am Montagvormittag in Hilpertsau konnten weder die dortige Feuerwehrabteilung noch die des Nachbarorts Obertsrot ausrücken. Grund: Es fehlte an Personal. Also übernahm die Kernstadtabteilung den Brand, der drei Verletzte forderte (Foto: FFW). » Weitersagen (stj) - Bei einem Hausbrand am Montagvormittag in Hilpertsau konnten weder die dortige Feuerwehrabteilung noch die des Nachbarorts Obertsrot ausrücken. Grund: Es fehlte an Personal. Also übernahm die Kernstadtabteilung den Brand, der drei Verletzte forderte (Foto: FFW). » - Mehr