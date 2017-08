B 462 soll Teststrecke werden

Rastatt

Kollision bei Spurwechsel Rastatt (red) - Bei einem Fahrspurwechsel an der Abzweigung B3/B36 und der B462 sind am Mittwochvormittag ein Lkw und ein Auto zusammengekracht. Die Polizei bilanziert den Schaden auf rund 10.000 Euro und sucht nun nach Zeugen (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Unaufmerksamkeit kostet 10.000 Euro Gaggenau (red) - Aus der Unachtsamkeit eines BrummiFahrers ist am Montag ein Schaden von etwa 10.000 Euro resultiert. Der 59 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war auf der B462 unweit des Thermalbads gegen ein absicherndes Fahrzeug der Straßenmeisterei geprallt (Symbolfoto: dpa).

Gernsbach

Abteilungen nicht einsatzbereit Gernsbach (stj) - Bei einem Hausbrand am Montagvormittag in Hilpertsau konnten weder die dortige Feuerwehrabteilung noch die des Nachbarorts Obertsrot ausrücken. Grund: Es fehlte an Personal. Also übernahm die Kernstadtabteilung den Brand, der drei Verletzte forderte (Foto: FFW).