Neun Monate Haft für Ladendieb

Gaggenau

Mit BMW durch Russlands Weiten Gaggenau (vgk) - Am Ende werden es für Hubert Krug 12 163 gefahrene Kilometer gewesen sein. Der Hördener, der mittlerweile in Waldbronn lebt, ist alleine und mit seinem Motorrad, einer BMW 1200 GS mit 112 PS, in Russland unterwegs - auf den Spuren eines Großonkels (Foto: vgk).

Malsch

Durchfahrt im stetigen Wandel Malsch (hli) - Als Straßenzug im Wandel kann man die Ortsdurchfahrt in Malsch bezeichnen. Doch vor allem die Verdolung des Bachs stellte sich im Laufe der Jahre als Problem heraus. Deshalb steht wieder eine Veränderung an: 2018 sollen die Rohre aufdimensioniert werden (Foto: hli).