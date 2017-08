Gernsbacher sollen bitte "ihre Teller leer essen"

Von Hartmut Metz Gernsbach - Beim ersten Dreh für "25 km/h" knattern die alte Zündapp ZD25 und die umgebaute Puch noch nicht durch Gernsbach. Das wird sich heute Nacht ändern - allerdings achtet das Team von Erfolgs-Regisseur Markus Goller darauf, dass die nächtliche Ruhe gewahrt bleibt. Die Berliner haben Mofas mit Elektroantrieb im Gepäck, die bei Einbruch der Dunkelheit dafür sorgen sollen, dass Ruhe wie auf dem Friedhof herrscht. Genau auf diesem neben der evangelischen St. Jakobskirche begannen gestern Morgen die Dreharbeiten. Der Vater von Georg (Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger) war verblichen - und die beiden Brüder liefen sich nach 20 Jahren erstmals wieder in ihrem Heimatort Löchingen, wie Gernsbach in der rund fünf Millionen Euro teuren Produktion heißt, über den Weg. Ein paar Drinks sorgen für eine Annäherung der auseinandergelebten Geschwister. Nach ein paar weiteren Gläsern lebt die nostalgische Idee der beiden wieder auf: Mit dem Mofa wollen Georg und Christian durch Deutschland düsen! Die beiden haben nicht nur ordentlich "Gas", sondern geben auch gleich Gas mit ihren kleinen Flitzern. Trotz des bald einsetzenden Katers hält das Duo an seiner irrwitzigen Reise fest und kommt sich auf der Piste wieder näher. Die Dreharbeiten führen die Film-Crew nächste Woche an Schauplätze in Euskirchen und anschließend weiter bis 21. September gen Berlin und Timmendorfer Strand. Die liebenswerte nostalgische Idee alternder Männer war Goller bereits vor fast zehn Jahren in den Sinn gekommen. Der Regisseur erzählte während der Aufnahmen zur Filmkomödie "Friendship" (2010) mit dem deutschen Topstar Matthias Schweighöfer seinem Freund Oliver Ziegenbalg davon. Gleich wurde nichts daraus - doch der Produzent und Autor behielt den Plot im Hinterstübchen. "Das plagte mich lange. Als ich vor eineinhalb Jahren Zeit und Muße hatte, schrieb ich den Text", erinnert sich Autor Ziegenbalg. Für das rund fünf Millionen teure Projekt gründete der 45-Jährige zusammen mit Goller in Berlin die Produktionsfirma Sunny Side Up GmbH. Die vermeintlich hohen Kosten entstehen nicht allein durch die Starbesetzung, auch wenn Franka Potente (bekannt aus "Lola rennt" und zahlreichen anderen Kassenschlagern), Sandra Hüller ("Toni Erdmann"), Jella Haase ("Fack Ju Göhte"), Alexandra Maria Lara ("Der geilste Tag"), Jördis Triebel ("Ich und Kaminski"), Martin Brambach ("Oh Boy") und Wotan Wilke Möhring ("Happy Burnout") vor der Kamera stehen. "Wir sind eine Reiseproduktion und drehen in ganz Deutschland. Das macht den Film so teuer", betont Ziegenbalg. "Das Team besteht aus 60 Leuten", verweist Produktionsleiter Felix Leitermann darauf, dass die Hotelpreise in den Sommerferien für den Tross ein besonderer Schlag ins Kontor sind. Während bei der "Beerdigung" nebenan auch knapp 30 Komparsen ihr Bestes geben und diese anschließend mit den Stars in die Kirche und hernach zum Leichenschmaus in die nahe Gaststätte "Stern und Hirsch" umziehen, hat Leitermann ein besonderes Lob für die Murgtäler parat: "In Berlin findet man natürlich leichter Komparsen - aber die hier sind mit viel größerem Enthusiasmus dabei!" Das stellte der Produktionsleiter auch schon seit dem Drehstart am 1. August im Gengenbacher Ortsteil Fußbach fest, wo sich beim Casting 250 Leute vor die Kameras drängten. In die Ortenau ging es, weil "wir ein Bauernhaus entdeckten, das passt", berichtet Leitermann über die Beweggründe und empfand Gernsbach wegen der "Altstadt und des Brunnens" ideal, um einen Dorfkern im Schwarzwald zu simulieren. Heute und morgen "pacen die Mofas dann durchs Dorf". Die wegen der Wetterprognosen geänderten Drehtermine gehen nun die ganze Nacht hindurch, bis 7 Uhr am Freitagmorgen. Und dann folgt die nächste Mitternachtsschicht. Die Beeinträchtigungen für die Anwohner will das Team möglichst gering halten: Die Mofas schnurren leise dank des Elektroantriebs. "Den Sound legen wir dann im Studio wieder drüber", erläutert Ziegenbalg vor dem Filmstart am 13. September 2018. Damit die Mofas quasi nicht unter "25 km/h" gebremst werden, hat der Produzent im Gegenzug einen klaren Auftrag an alle Gernsbacher, damit die Witterung die Dreharbeiten heute und morgen unbeeinträchtigt lässt: "Bitte alle Teller leer essen!"

