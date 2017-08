Stimmungsaufheller aus Staufenberg Von Dagmar Uebel Gernsbach - Am 23. Juli geschah wieder das Wunder: Für mehrere Stunden fühlte sich die Welt nicht mehr kühl, sondern wunderbar warm an. Bewohnerinnen und Bewohner des Gernsbacher Seniorenheims erinnerten sich an vergessen geglaubte Texte, stimmten in Titel, die Rolf Kohler auf der Bühne anstimmte, ein. Und alle Gesichter strahlten. Aber auch bei Fastnachtsveranstaltungen und Familienfeiern vollbringt der Stimmungsaufheller dieses Wunder immer und immer wieder mit jedem seiner Auftritte in Gaggenau, Gernsbach, Bühl, Ebersteinburg, Baden-Baden, Hörden oder Forbach - und das seit mehr als 40 Jahren. Denn während seiner Konzerte gibt Kohler alles. Mit guter Stimme, die Texte sauber artikuliert, selbst am Akkordeon aktiv und teilweise von seiner "Band" begleitet. Diese ist instrumental beliebig erweiterbar, passt in eine größere Reisetasche und steht in ruhigen Zeiten im "Herrenzimmer" des Kohler'schen Hauses. Der als Alleinunterhalter gut gebuchte Mann scheint über eine Antenne zu verfügen, mit der er während seiner Auftritte die Stimmung seines Publikums orten kann, um sein Musikprogramm daraufhin auszuwählen und auch vor Ort noch abzuändern. "Man hat's oder man hat's nicht", befindet Kohler. Kein Wunder bei seinem Repertoire, das aus mehreren hundert Titeln besteht. Zunächst bestimmte sein Interesse an Technik Kohlers Leben. 1947 in Obertsrot geboren, hätte er am liebsten den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers ergriffen. Da eine solche Lehrstelle damals nicht zu bekommen war, lernte er bei der Firma Bosch den Beruf des Kfz-Elektrikers und war jahrelang im Kundendienst für Haushaltsgeräte tätig. Später kümmerte er sich zusammen mit seiner Frau Ursula als Hausmeister um die technischen Belange des Gernsbacher Gymnasiums. Ein rundum normales Leben eigentlich, dem Kohler mit seinem Hobby, der Musik, jedoch Glanzpunkte aufsetzte: als Alleinunterhalter dank seiner Stimme und dem inzwischen virtuosen Beherrschen seines Akkordeons. Die Anfangsgründe dafür brachte ihm ein ehemaliger Kollege bei, der Rest erfolgte über das Prinzip "Learning by Doing". Für Kohlers musikalische Vielfalt sorgt aber auch seine Zugehörigkeit zur Blaskapelle des Musikvereins Obertsrot, wo er seit 1963 Trompete und Flügelhorn spielt und 35 Jahre lang als Vizedirigent tätig war. "Manche Tage sind einfach zu kurz", sagt der Mann, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Andere Hobbys? Kurzes Schulterzucken, bevor Kohler doch einfällt: der Garten, das Feld, der eigene Wald und das Holz, das gleich hinter dem Haus aufgestapelt liegt und auf Verwendung wartet. Und da sind auch noch die Nachbarschaftshilfe, der Spaß am Radfahren und der Muskelaufbau im Physiostudio. "Zum Fithalten ganz notwendig", wie Kohler betont. Dass das auch den Geist fit hält, beweist der Umstand, dass der Staufenberger während seiner Auftritte zwar die ungezählten Liedtexte auf einem kleinen Bildschirm ablesen kann, dies aber höchst selten tun muss. Beim Publikum sorgt der Jubilar für Glücksmomente und glänzende Augen, wenn er die "Sternpolka" spielt, wie Wolfgang Petry "Sommer in der Stadt" anstimmt, beim Andrea-Berg-Titel "Schenk mir einen Stern" in Herz-Schmerz-Stimmung schwelgt, von der "lieben kleinen Schwarzwald-Marie" schwärmt oder mit "La Cucaracha" die Zuhörer zum Schwingen bringt. Heute also steht er selbst im Mittelpunkt und nicht seine Lieder. "Nichts Großes" sei sein Geburtstag, betont Kohler. Doch ob die Ansicht alle Bekannten, ehemaligen Kollegen, Nachbarn, Musikfreunde und seine recht große Familie teilen?

