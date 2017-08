Schwerpunkt in Michelbach

Vorletztes Wochenende gab es unter anderem Kontrollen beim Käppele in Loffenau. Zahlreiche Motorradfahrer, die zu schnell unterwegs waren, wurden angehalten. Mehr Überwachung wünschen sich auch die Michelbacher. Und ihre Bemühungen scheinen Erfolg zu haben. Edgar Rost von der IG hat vom Polizeipräsidium Offenburg die Zusage erhalten, dass die L613 zwischen Michelbach und Moosbronn spätestens im kommenden Jahr in den Katalog der sogenannten "Schwerpunktstrecken" aufgenommen wird, berichtet Hildebrand. Die Auswahl dieser Strecken erfolge nach der Häufung polizeilich registrierter Verkehrsunfälle mit beteiligten Motorradfahrern. Wie häufig es Kontrollen geben wird, stehe allerdings nicht fest. Allein in diesem Jahr habe es in diesem Bereich bereits sieben Motorradunfälle gegeben. Das und die ganzen negativen Begleitumstände wollen einige Michelbacher so nicht mehr hinnehmen und haben die Interessengemeinschaft (IG) Lärm L 613 gebildet. Eine Unterschriftenliste zur Unterstützung ihres Anliegens liegt noch voraussichtlich bis Mitte September in der Bäckerei Abele im Fachwerkdorf aus. Bisher haben rund 200 Personen unterzeichnet.

Angeschrieben haben die Mitglieder der IG unter anderem die Bundestags- und Landtagsabgeordneten der Region. Eine Zusage zum Gespräch liege bislang von der CDU-Landtagsabgeordneten Sylvia Felder vor, die voraussichtlich am 2. Oktober ins Fachwerkdorf komme. Oberbürgermeister Christof Florus habe eine Podiumsdiskussion mit den Bundes- und Landtagsabgeordneten vorgeschlagen, als Termin dafür die Zeit nach der Bundestagswahl.

Ihr Ziel, den Motorradlärm zu verringern, will die IG Lärm L 613 erreichen, indem sie unter anderem darauf hinwirkt, dass auf der gesamten L613 in Michelbach Tempo 30 gilt. Im Bereich der Ortsausgänge solle Tempo 50 ausgewiesen werden (auch noch deutlich jenseits der Wohnbebauung). An beiden Ortseingängen wünscht sich die IG Lärm verkehrsberuhigende Maßnahmen (über Verschwenkungen oder stationäre Geschwindigkeitsmessungen). Außerorts will die IG eine durchgängige Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer (beim Parkplatz Mayersbild auf 50 Stundenkilometer) erreichen und plädiert für eine strikte Überwachung hinsichtlich Lärm und Geschwindigkeit von Motorrädern und allen Kraftfahrzeugen inner- und außerorts. Im Oktober wird laut Stadt ein öffentlicher Treff an der L613 zur Auslotung der weiteren Möglichkeiten stattfinden.