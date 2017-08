Offene Ohren für die Bürger gepaart mit Detailkenntnis

Loffenau - Einen positiven Eindruck hat Bürgermeister-Kandidat Sascha Maier am Mittwochabend bei seinem ersten Bürgergespräch in Loffenau hinterlassen. Die rund 60 Zuhörer in den "Adlerstuben" lauschten aufmerksam seinen detaillierten Ausführungen und verabschiedeten den 29-jährigen Kämmerer der Gemeinde Ötigheim nach 90 Minuten mit starkem Applaus.

Der mit seiner Partnerin Pia Bosch in Loffenau lebende Maier punktete mit einer Vielzahl von Themen und Sachkenntnis. Das Rennen um die Nachfolge von Erich Steigerwald, das zeitgleich mit der Bundestagswahl am 24. September entschieden wird, dürfte ein spannender Zweikampf mit Markus Burger werden. En passant erwähnte Maier, dass er auch aus der Nachbarstadt Gernsbach angesprochen worden sei, ob er sich dort eine Kandidatur vorstellen könne. Der 29-Jährige "lehnte aber ab, weil bei mir die Größe von Loffenau passt, zudem kenne ich die Gemeinde".

Das bestätigte sich auch nach 50 Minuten, als sich die Fragerunde anschloss. Auf die eher persönlichen Probleme - etwa die mehrfach angesprochenen Hundehäufchen - reagierte Maier geduldig und freundlich. Auf jeden Fall versprach er mehr Bürgernähe: "Zu mir kann jeder jederzeit ins Rathaus kommen", kündigte er ein "verbessertes Ideen- und Beschwerdemanagement" sowie stets offene Ohren für alle Anliegen an. "Das wollen wir hoffen", murmelte ein Einheimischer. Nicht nur bei diesem schimmerte durch, dass er sich zuweilen im Rathaus nicht ernstgenommen fühlte. Themen seien als "Lappalie" abgewimmelt worden, klagte ein Zuhörer leise.

Dass es der junge Bewerber ernst mit der Bürgernähe meint, darf aus seinen gesammelten Kärtchen geschlossen werden. Die Wähler konnten ihm ihre Wünsche und Anregungen bei ersten Wahlkampfkontakten aufschreiben. Im Falle seiner Wahl möchte der dann 30-Jährige die 55 Gewerbetreibenden, die Vereine und insbesondere die Feuerwehr noch stärker unterstützen. Der Kandidat will weitere "bezahlbare Kindergarten-Plätze" für die Loffenauer schaffen. Der Bestand der Grundschule sei angesichts der Kinderzahlen gesichert. Als Ergänzung hielte Maier einen Schulbauernhof in Loffenau für ein "tolles Projekt". Senioren sollten weiter in ihrer Heimat leben können, weswegen ihm vorschwebt, das ehemalige Gasthaus "Krone" als "Schandfleck" zu beseitigen und umzuwidmen.

Der Verkehrslärm und die Motorradfahrer waren wie stets ein Thema. Deshalb plädiert er für Tempo 30 oder 40 und weitere Maßnahmen. Den Tourismus möchte er im Zusammenspiel mit dem in Bad Herrenalb ansässigen "Know-how" wieder forcieren, um auch die heimische Gastronomie zu stärken. Ein Wohnmobil-Stellplatz sei deshalb auch einen Gedanken wert. Maier wog oft die Machbarkeit ab. "Als Kämmerer weiß ich: Das alles kostet Geld!" Daher wolle er eine langfristige "Agenda 2025" mit dem Gemeinderat erstellen, um zeitig entsprechende Fördertöpfe für Projekte "anzuzapfen". Als Beispiel für Sparpotenzial nannte der Loffenauer seine "Herzensangelegenheit", ein Energiekonzept. Wie in Ötigheim sollten etwa die Straßenlampen komplett umgerüstet werden, was erst Geld koste, sich aber rasch amortisiere.

Maier hatte anfangs seinen beruflichen Werdegang geschildert. Nach dem Abschluss seines Verwaltungsstudiums in Kehl habe er sich "bewusst für Ötigheim entschieden". Die Gemeinde sei von "der Struktur her ähnlich wie Loffenau", so dass er sich als Kämmerer und Vorgesetzter von fünf Mitarbeitern gut vorbereitet sieht für den Posten als Rathaus-Chef. Dass er die Wahl nicht als einfachen Durchmarsch sieht, konnte Nebensätzen entnommen werden, in denen er ohne Übermut seinen Einsatz versprach - "sofern ich gewählt werde".