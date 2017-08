Kirchl öffnet mit Mozart und Haydn Gernsbach (red) - Das Kirchl in Obertsrot wird nach seiner Renovierung am Freitag, 8. September, wieder eröffnet. Nach den Erneuerungsarbeiten im August lässt die Beleuchtung die Wände in neuem Glanz erstrahlen. Um 16 Uhr öffnet das seit Beginn des Jahrhunderts vom Förderkreis St. Erhard Kapelle Obertsrot betreute Kleinod seine Pforten. Seit 2015 finden unter Führung des Vereins Kultur im Kirchl Obertsrot fast jede Woche öffentliche Konzerte oder andere Kulturveranstaltungen statt, wenn nicht private Mieter eine Feier darin abhalten. Bei einigen Nutzern wurde mit den Jahren mancher Wunsch laut, etwa der nach einer besseren Beleuchtung. Auch die Wände bekamen Schäden, zeigten auffällige Rohrleitungen, und manches Stuhlbein blieb zwischen Parkett und Wand hängen. Das sollte sich bis zur Wiedereröffnung nach der sommerlichen Renovierungsphase gebessert haben, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins. Dieser lädt Interessierte ein, sich das neue Ambiente im Kirchl anzuschauen, einige Kleinigkeiten dabei zu genießen und zum Abschluss in der Programmreihe Festspielhäusel das erste Klassik-Konzert in der Obertsroter Straße 5 anzuhören. Das Eröffnungskonzert im Kirchl beginnt um 18.30 Uhr. Die dritte Serenade des seit 60 Jahren bestehenden Jugendorchesters Baden-Baden findet darin gerade richtig einen guten Platz. Dirigent ist Karl Nagel, der vergangenen Sonntag 80 Jahre alt wurde. Wiener Klassik war einstmals auch zum Amüsement gedacht. Sie ist in der von Karl Nagel getroffenen Auswahl immer auch von erstklassigem Unterhaltungswert. Das Programm wird getragen von der international renommierten jungen Solistin Darima Tcyrempilova, die Joseph Haydns Cellokonzert C-Dur erklingen lässt. Danach folgt von Mozart "Eine kleine Nachtmusik" (KV525) mit drei Sätzen und die viersätzige Sinfonie A-Dur (KV201). Der Eintritt zu den Veranstaltungen am 8. September ist frei. Spenden nimmt der Förderverein aber gerne entgegen, um die erheblichen Kosten tragen zu können, heißt es in der Ankündigung. Die Organisatoren der Veranstaltungen am 8. September empfehlen zumindest für den Musikteil eine Reservierung per E-Mail an tickets@kultur-im-Kirchl.de oder (07224) 656054.

