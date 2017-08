"Die Murgtäler sind tüchtige Leute!"

Forbach - Landflucht? Firmen und Mitarbeiter drängen in die großen Städte? Für Fritz Automation hat sich das Gegenteil, die Ansiedlung 2005 im hinteren Murgtal, "gelohnt! Die Loyalität ist hoch, die Mitarbeiter sind sehr gut", gerät Inhaber Horst Fritz ins Schwelgen und nennt gleich noch einen weiteren Vorteil für das mittelständische Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, "und wir fallen in Langenbrand mehr auf als in Karlsruhe. Hier sind wir ein Exot."

Katrin Buhrke gehen diese Worte bei der Stippvisite mit Landrat Jürgen Bäuerle und Landkreis-Dezernent Claus Haberecht hinunter wie Öl. Zu oft muss die Bürgermeisterin aus Forbach wie viele Kollegen kleiner Gemeinden auf dem Land das vermeintliche Totenglöckchen hören, das in den Dörfern den Niedergang verkünden soll. Dass die Mitarbeiter die "räumliche Nähe schätzen", stellt der Firmenchef, der sich selbst mit den Auszubildenden duzt, immer wieder fest. Nur einer aus Hügelsheim hat eine längere Anfahrt.

Und selbst den einzigen echten Nachteil, den Fritz sieht, kompensiert der Maschinenbauer, der sich mittlerweile auch zum Energietechniker und Robotik-Spezialist für Einzellösungen in Firmen gemausert hat: "Elektroingenieure, Informatiker oder Maschinenbauer ziehen nicht hierher." Das kompensiert das Unternehmen jedoch durch eine verstärkte Ausbildung: "Zwei Drittel aller Mitarbeiter haben wir selbst herangezogen", sagt Fritz mit Verweis auf die junge Belegschaft und schiebt stolz nach, "wir haben wieder drei klasse Auszubildende. Einer zog uns sogar Daimler vor!"

Bäuerle weiß beim Rundgang auf dem Firmengelände einen Grund dafür, den er bei seinen Besuchen von Betrieben bemerkt: "Hier sprüht man vor Kreativität. Ich bin immer wieder überrascht und erfreut, welche Vielfalt und Kompetenz die inhabergeführten Unternehmen beweisen. Sie sind wie die Global Player ein Rückgrat unserer Region."

Bei Kunden von USA bis Indien und Südkorea ist gerade für Fritz Automation die Digitalisierung von existenzieller Bedeutung - und damit vor allem Anschluss an ein optimales Netz. "Glasfaser ist Pflicht! 50 MBit reichen nicht, wir brauchen 100 bis 300 MBit pro Sekunde", unterstreicht der Unternehmer und schiebt nach, "mir hat das Herz gelacht, als sich der Landkreis fürs Glasfasernetz einsetzte." Ähnliche Glücksgefühle verspürte Landrat Jürgen Bäuerle ebenso bei dem Thema: "Als wir einen Förderbescheid des Bundes über 70 Prozent, sprich elf Millionen Euro, bekamen, war das für mich ein Höhepunkt." Der umtriebige Bühlertäler schiebt gleich vielversprechend nach, der Landkreis sehe sich bei der Datenanbindung "nicht gedeckelt auf bestimmte Mbit pro Sekunde".

Diesen Ball nimmt Fritz auch gerne wieder auf und hält dies für "genau richtig. Alles andere als Glasfaser wäre Stückwerk, wenn wir ohnehin graben müssen", betont der 56-Jährige und erteilt Vectoring-Lösungen eines Anbieters im Murgtal eine klare Absage. "Uns spart die Digitalisierung ungemein Reisetätigkeiten. Das ist für uns am Standort in Forbach ein Riesenvorteil, und jeder kann hier schön leben. Die Ferndiagnose der Maschinen ist eines der wichtigsten Elemente für uns." Derlei Geschäfte dürften die Langenbrander weiter forcieren. Für ein zukunftsträchtiges Projekt mit dem Protektorwerk Florenz Maisch aus Gaggenau und dem Hauenebersteiner Maschinenbauer ARKU wurden erst Fördermittel beantragt. Sprechende Maschine sollen anfallende Probleme verkünden oder aufs Tablet oder die Datenbrille werfen - dann "sieht" man auch in Forbach, was los ist bei einer Maschine in Frankreich und ersinnt in der Ferne eine Lösung.

Bei dem wachsenden kleinen Champion, der seine Mitarbeiterzahl seit Bäuerles letztem Besuch 2010 nahezu verdoppelte, bedankt sich der Landrat, "dass Sie Forbach die Treue halten und zeigen: Es geht im ländlichen Raum". Buhrke hört es mit Freude und lobt ihren großen Mittelständler im Ort: "Ich schätze an Ihnen, dass Sie sich nicht mit Nachteilen aufhalten, sondern das Positive sehen." Noch mehr strahlt sie, als Horst Fritz ergänzt: "Ich muss auch die Gemeinde loben, die immer schnell reagiert. Wir arbeiten gut mit der Verwaltung zusammen." Schon vorher hatte er betont: "Die Murgtäler sind tüchtige Leute!"