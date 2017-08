In der Kaderschmiede der Roteiche Von Thomas Senger Gaggenau - Eigentlich haben sie hierzulande gar nichts verloren. Aber sie fühlen sich wohl im Staatswald in Bad Rotenfels. Die Roteichen von dort erzielen Höchstpreise bei den Holzauktionen; ihre Eicheln werden sogar zur Saatvermehrung gesammelt. "Ein bisschen schon Indian-Summer-Feeling", schmunzeltForst- BezirksleiterMarkusKrebsbei derAnfahrtzum Bestand in der Bad Rotenfelser Vorbergzone. Frisch ist dieser späte Morgen, die Obstbaumwiesen glänzen, Mücken tanzen vor der schon tiefstehenden Sonne. Dabei sind die großen grobgezackten Blätter der Quercus rubra noch saftig grün, ihre typisch rote Farbe, die ihr den Namen geben und für prächtige Bilder sorgen, werden sie erst in einigen Wochen erhalten. Dann, wenn verschiedene Farbstoffe wie Carotinoide und insbesondere Anthozyane nicht mehr vom Chlorophyll übertüncht sein werden. Es waren ebendiese rein ästhetischen Aspekte, wegen der diese Baumart Anfang des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa als Parkbaum angesiedelt wurde. Ihre Heimat ist die Ostküste Nordamerikas. Auf dem Lösslehm unterm Eichelberg gedeiht sie in einem 4,7 Hektar großen Bestand offenkundig prächtig. Ausreichend hohe Niederschläge,temperiertes Klima,dasbegünstigt dieschnellwachsende, lichtsuchende Baumart andiesem Standort. Gleichwohl: Nur rund 0,5 Prozent des Baumbestands hier im Revier wie auch andernorts machen die Roteichen aus. Der Eichelhäher hat mit Sicherheit zu ihrer Verbreitung beigetragen. Sorgsam gehegt werden sie von Revierleiter Andreas Bach. Naturverjüngung reicht, kein gezieltes Ausbringen ist notwendig, berichtet Bach und verweist auf das Zertifikat "Sonderherkunft Bad Rotenfels": Die Eicheln von hier werden von der Staatsklenge Nagold gesammelt und zur offiziellen Vermehrung der Baumart verwendet (siehe Stichwort). Der knapp 130 Jahre alte Bestand ist somit eine Kaderschmiede für gezielte Anpflanzungen andernorts; unter den hohen, mächtigen Stämmen, in Nachbarschaft zu Esskastanie und weiteren Laubbäumen, gedeiht der "Kindergarten" prächtig. "Wüchsigkeit und Qualität" nennen es die Förster, was die Bäume hier auszeichnet. Konkret: Gerade lange Stämme, wenige Äste. Das ist wichtig für die Möbelindustrie und ermöglicht hohe Preise. Bei der überregionalen Wertholzsubmission in Karlsruhe ersteigerte ein Furnierholzbetrieb unlängst einen Stamm aus Rotenfels für 430 Euro pro Festmeter und setzte sich gegen elf Mitbieter durch. Fünf Festmeter dieses unteren Teilstücks und dazu nochmal drei Festmeter von weiter oben für etwas weniger Geld - das waren rund 3300 Euro für den Gesamtstamm und damit ein sehr, sehr guter Preis für einen Baum, der normalerweise Festmeterpreise von 150 bis 200 Euro erzielt. Das ist auch viel im Vergleich zu einer schönen Buche (120 Euro). Die klassischen deutschen Eichen, zum Beispiel Traubeneiche, hingegen erzielenin der Regel noch höhere Durchschnitts preiseals die nordamerikanischen Einwanderer. Dies liegt an verschiedenen Eigenschaften der Roteiche, die sie für bestimmte Verwendungen, zum Beispiel Eichenfässer, untauglich macht. Sie verwittert auch schneller als eine deutsche Eiche. Aber ihr lebhaftes Holzbild - dank größerer Breite der Jahresringe - macht sie für bestimmte Möbelherstellungen attraktiv. Wegen des Klimawandels hat die Roteiche Potenzial, ihren Anteil in den Forsten zu erhöhen, so wie die aus Asien stammende Baumhasel oder bestimmte Lindenarten, aber, so ist sich Markus Krebs sicher, "sie wird immer eine Gastbaumart bleiben".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben