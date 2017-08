Vollsperrung der B 462 beginnt einige Stunden früher

Ursprünglich war geplant, dass die Strecke erst ab Samstagmorgen, 5 Uhr, gesperrt sein werde.

Schichtarbeiter und Nachtschwärmer müssen sich vorsehen: Ab Freitag, 23 Uhr, wird es nicht mehr möglich sein, die B462 durch Hilpertsau zu durchfahren. Wie berichtet, findet die Vollsperrung nur dann statt, wenn nicht anhaltender Regen dem Einbau des lärmmindernden Asphalts entgegensteht, gibt das Regierungspräsidium zu bedenken.

Als Grund für die Vorverlegung nennt die Behörde: Ab 23 Uhr seien Vorarbeiten zu erledigen, um am Samstag und Sonntag dann auf alle Fälle mit dem Einbau der neuen Fahrbahndecke fertig werden zu können. "Wir hätten als Alternative noch den Montag anhängen können, jedoch wäre hierfür die Fahrbahn den ganzen Montag gesperrt geblieben. Mit dieser Alternative hätten wir keinem etwas Gutes getan", gibt das RP zu bedenken.

Seit dem 10. Juli wird die Fahrbahn der B 462 zwischen Gernsbach und Hilpertsau auf einer Länge von rund 2,9 Kilometer erneuert. In dem betroffenen Abschnitt zwischen dem Knotenpunkt B462/L76b (Abzweig Reichental) und dem südlichen Tunnelportal in Gernsbach wird die Fahrbahn teilweise grundhaft erneuert. Die Maßnahme wird unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung in drei Bauabschnitten mit jeweils mehreren Bauphasen ausgeführt. Der Einbau der lärmmindernden Deckschicht erfolgt an drei Wochenenden unter Vollsperrung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund drei Millionen Euro und werden vom Bund finanziert.

Großräumige Umleitung über Baden-Baden

Der erste Bauabschnitt ab dem Knotenpunkt B462/ L76b bis auf Höhe der Ochsenbrücke wird in Kürze fertiggestellt sein.

Es ist abschließend eine Vollsperrung erforderlich, um die lärmmindernde Asphaltdeckschicht über die gesamte Fahrbahnbreite ohne Nähte und Fugen einbauen zu können.

Während der Vollsperrung wird es den Verkehrsteilnehmern aus Reichental nicht mehr möglich sein, am Knotenpunkt B462/L76b über Hilpertsau nach Gernsbach zu gelangen. Es wird hier eine großräumige Umleitung ausgeschildert, die über Raumünzach, Sand und Baden-Baden führt. Ebenso wird auch der Verkehr aus Gernsbach, der in Richtung Freudenstadt gelangen möchte, über diese Umleitungsstrecke geleitet. Die Umleitungsstrecke beträgt rund 50 Kilometer.

Um den Verkehr auf der Umleitungsstrecke zu entlasten, werde der Lkw-Verkehr weiterhin großräumig über die Autobahn A 5 zur B 500 umgeleitet, versichert das Regierungspräsidium abschließend.