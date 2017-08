Der beste Holzfäller Deutschlands

"Das war meine erste deutsche Meisterschaft seit 2014", freute sich Ebner gestern Nachmittag im BT-Gespräch. Nach der Siegesfeier befand er sich bereits auf der Heimfahrt ins Murgtal. Trotz Freude über seinen fünften DM-Titel wartet heute bereits der Berufsalltag auf ihn: Home-Office daheim in Hörden ist angesagt, bevor er wieder auf Achse sein wird: Er berät und schult die staatlichen Waldarbeiter der unteren Forstbehörden Rastatt und Freudenstadt in Arbeitssicherheit, Ergonomie und Technik. "Ich bin im Prinzip für das ganze Murgtal zuständig", so der aus Franken stammende Wahl-Hördener.

Urlaub nach anstrengenden Wochen der Vorbereitung? "Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf", lacht Ebner. Denn ab sofort laufen die Vorbereitungen für die WM im norwegischen Lillehammer, dem Ort der olympischen Winterspiele 1994, am 3. und 4. November dieses Jahres. Bis zu sechsmal pro Woche ist während der Vorbereitungen auf große Wettkämpfe Training angesagt, dazu gesellen sich "Trockenübungen" zu Hause.

Schon zu Beginn des Wettkampfes in Klingenthal hatte Ebner seine derzeit herausragende Form unter Beweis gestellt: Er erzielte bei der Königsdisziplin Springboard die beste Zeit des Tages und blieb mit 1:00,70 Minuten denkbar knapp über der magischen Grenze von einer Minute. Im Laufe des Wettbewerbs erzielte er auch beim Standing Block Chop und Underhand Chop die Tagesbestzeiten. Die Entscheidung fiel allerdings erst beim großen Finale an der PS-gewaltigen Rennmotorsäge Hot Saw. Vorjahresmeister und Rekordtitelträger Dirk Braun war Ebner zu diesem Zeitpunkt dicht auf den Fersen, so dass das allerletzte Duell die Entscheidung bringen sollte: Braun schnitt eine herausragende Zeit von 5,68 Sekunden und sorgte für die Tagesbestzeit. Derweil entschied sich Robert Ebner gegen die Risikovariante, machte aber mit 7,07 Sekunden den Meistertitel im Vogtland perfekt.

Zu Hause wird natürlich mit Holz geheizt

"Ich bin sehr erleichtert und ziemlich glücklich. Nachdem ich vier Meisterschaften unnötig verpasst habe, musste ich heute am Ende an der Hot Saw nicht volles Risiko gehen und bin froh, dass es so geklappt hat. Ich habe im Voraus viel trainiert - auch mental - und wollte unbedingt gewinnen", strahlte Robert Ebner nach seinem Triumph.

Für Rekordmeister Dirk Braun sah es in Klingenthal lange gut aus. Beim Springboard war der Winterberger lediglich drei Hundertstelsekunden hinter Ebner und zeigte im weiteren Verlauf starke Leistungen unter anderem an der Single Buck und bei der Disziplin Hot Saw. Doch am Ende musste sich Braun mit dem zweiten Rang begnügen. "Im Nachhinein könnte ich mich ärgern, da nur ein Punkt zum Sieg gefehlt hat. Die entscheidenden Punkte habe ich beim Underhand Chop verloren, da hätte ich mehr Risiko gehen müssen. Gratulation an Robert - er hat heute verdient gewonnen", sagte der Winterberger im Anschluss.

Neben dem wichtigsten nationalen Titel der Königsklasse im Sportholzfällen ging es im Vogtland um das Ticket für die Stihl-Timbersports-Weltmeisterschaft am 3. und 4. November in Lillehammer. Mit seinem Sieg in Klingenthal löste Robert Ebner das Ticket für den internationalen Saisonhöhepunkt, bei dem die besten Sportholzfäller aus mehr als 25 Nationen, unter anderem aus Australien, Kanada, Neuseeland und den USA, um den Titel kämpfen.

Bleibt vorerst nur eine Frage zu klären: Wie heizt der beste Sportholzfäller Deutschlands seine Mietwohnung zu Hause? Robert Ebner: "Natürlich mit Holz, in Kombination mit Gas."