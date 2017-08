Hermann kandidiert in Hausach

Gernsbach/Hausach (ham) - Im Gernsbacher Rathaus könnte es bald an weiterer zentraler Stelle einen Postenwechsel geben: Hauptamtsleiter Wolfgang Hermann bewirbt sich bei der Bürgermeister-Wahl in Hausach am 24. September. Am Freitag reichte der 51-Jährige seine Unterlagen in der Ortenau-Gemeinde mit rund 5800 Einwohnern ein. Der 67-jährige Amtsinhaber Manfred Wöhrle tritt aus Altersgründen nicht mehr an.

Das "Bauchgefühl" habe gestimmt, erklärt Hermann gegenüber dem "Schwarzwälder Boten" die Gründe für seine Bewerbung. Gernsbach sei zwar deutlich größer als Hausach, habe aber vergleichbare Strukturen. Für seinen Wahlkampf, der mit Terminen ab 29. August beginnt, hat sich der seit 2011 als Hauptamtsleiter fungierende Hermann ein Beispiel an dem künftigen Rathaus-Chef in Gernsbach genommen: Wie Julian Christ zieht er für mehrere Wochen um und mietet sich ein Zimmer in Hausach. Neben dem gebürtigen Calwer gehen bisher drei weitere Bewerber ins Bürgermeister-Rennen.