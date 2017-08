Team aus Baccarat immer nah am "Schweinchen"

30 Zweierteams haben sich bis zum Meldeschluss Punkt zehn Uhr für das Turnier eingeschrieben. Drei Mannschaften sind aus Gernsbachs französischer Partnerstadt Baccarat angereist, andere Teilnehmer kommen unter anderem aus der Region Stuttgart, aus der Pfalz oder aus der Nähe von Heidelberg - und natürlich gibt es auch einheimische Starter aus Gernsbach und der mittelbadischen Nachbarschaft.

Was sie vereint, ist die Liebe zu einem Sport, den viele als bloßes Freizeitvergnügen belächeln. Gernsbach ist aktuell der einzige Verein im gesamten Murgtal von Baiersbronn bis nach Kuppenheim, wo der französische Nationalsport gepflegt wird. Die nächsten Gleichgesinnten befinden sich in Rastatt, Sandweier, Bühl und Achern.

Die Regeln sind relativ einfach: Zwei Teams oder Einzelspieler treten mit jeweils der gleichen Anzahl an Kugeln gegeneinander an. Beim Murginselturnier wird mit Zweierteams und jeweils sechs Kugeln gespielt. Gewonnen hat das Duell, wer zuerst 13 Punkte erreicht. Pro Spielabschnitt, "Aufnahme" genannt, sind hier maximal sechs Punkte zu gewinnen. Einen Punkt erhält das siegreiche Team für jede Kugel, die näher an der "Schweinchen" genannten kleinen Zielkugel liegt als die beste Kugel des Gegners. Dieses "Schweinchen" wird zu Beginn von dem ausgelosten Team geworfen und muss dann zwischen sechs und zehn Meter vom Ausgangspunkt entfernt liegen. Geworfen wird nicht abwechselnd, sondern am Zug ist jeweils die in der Aufnahme hinten liegende Mannschaft.

Was so simpel klingt, ist tatsächlich ein hauptsächlich von Strategie und Taktik und natürlich der Präzision der Würfe geprägtes Spiel. Jürgen Zimmerlin, Vorsitzender der Gernsbacher Boulefreunde und Turnierleiter, vergleicht es mit "Dame" und "Mühle". Spielintelligenz ist also gefragt. "Es gibt Leger und Schießer", erklärt er. Während der Leger seine Kugel möglichst nah an das "Schweinchen" zu bringen sucht oder auch durch eine geschickt gewählte Position den Weg für den Gegner versperrt, ist es die Aufgabe des Schießers, eine gegnerische Kugel durch Aufprall zu entfernen - daher also das "Klack".

Als ideal gilt es, wenn der Spieler der Kugel beim Loslassen mit der immer von hinten geführten Hand so viel Rückdrall mitzugeben vermag, dass sie fast an der Stelle der weggeschossenen Kugel liegen bleibt.

Wer dank der Erklärungen oder durch eigenes Beobachten die Spielidee erst einmal begriffen hat, kann sich auch als Zuschauer der Faszination und Spannung dieser Präzisionssportart kaum entziehen. So wie bei einem der Achtelfinale, als eine Spielgemeinschaft aus Malsch (bei Wiesloch) und Walldorf gegen ein Team aus Rastatt antritt. 10:12 liegt das Team aus dem Rhein-Neckar-Kreis nach anfänglicher Führung bereits zurück, als in der entscheidenden Aufnahme die letzte Kugel das ganze Spiel dreht. Sie entfernt die dem "Schweinchen" am nächsten liegende gegnerische Kugel, und so wird aus der fast sicheren Niederlage noch ein 13:12-Erfolg.

Der Werfer dieser letzten Kugel, Michael Magin, spricht von "Flow", wenn es läuft, aber auch von einer "mental extrem herausfordernden" Sportart. Auch Kondition ist gefragt, denn ein aktiver Spieler legt im Laufe eines Turniers annähernd die Strecke eines Halbmarathons zurück, schätzt er.

Am Ende eines langen Tags hat beim 4. Murginselturnier mit Jacky Schiure und Pierrot Houllé ein Team aus Baccarat die Nase vorn. Sie schlagen im A-Finale Sabrina und Christian Royer aus Rastatt. Grund zur Freude haben unter denjenigen, die nach drei Vorrundenspielen in das B-Turnier kommen, auch die Gernsbacher Peter Schillinger und Bernhard Mohr. Sie setzen sich in der Schlussrunde gegen Michael Aman und Andrzej Graeser aus Bühl durch.