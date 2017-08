Demenz - eine tägliche Herausforderung

Forbach (red) - In einem "vertrauensvollen Rahmen" wird der Pflegestützpunkt des Landkreises Rastatt eine Kursreihe für Angehörige von Demenz-Kranken anbieten. Zwölf Teilnehmer höchstens sollen es sein, informiert die Kursleiterin Catarina Weiß, damit die Möglichkeit zu individuellen Gesprächen gegeben ist. Erstmals bietet der Pflegestützpunkt eine solche Kursreihe in Forbach an. Ab 14. September, von 18 bis 20 Uhr, findet in der Murghalle in Forbach im blauen Saal an sieben Abenden, immer donnerstags, die Schulung statt.

Seit 2015 gibt es solche Angebote, "wir versuchen so, den gesamten Landkreis abzudecken", erläutert Weiß. Ähnliche Kurse fanden beispielsweise bereits in Gernsbach, Rastatt oder Rheinmünster statt.

Überforderung der Pflegenden

Angehörige von Menschen mit Demenz sind in vielfacher Weise von der Erkrankung mitbetroffen. Problematische Verhaltensweisen von demenzkranken Menschen führen häufig zur Überforderung der Angehörigen und des sozialen Umfelds. Oftmals werden eigene Interessen vernachlässigt und Kontakte mit anderen Menschen nicht mehr aufrechterhalten, heißt es in einer Mitteilung des Landratamts.

Fast 1,9 Millionen pflegebedürftige Menschen werden in Deutschland zu Hause versorgt. Rund drei Viertel der pflegenden Angehörigen sind Frauen. Pflegende Angehörige erbringen laut AOK-Pflegereport eine immense Arbeitsleistung, aber sie nutzten zusätzliche Leistungsangebote der Pflegeversicherung nur in geringem Maß.

Wissen über Krankheit vermitteln

Ziel des Kurses in Forbach ist es, Wissen über die Krankheit zu vermitteln und Lösungsmöglichkeiten im Umgang mit Problemen bei der Betreuung der Erkrankten sowie hilfreiche Entlastungsangebote aufzuzeigen. Dozentin Catarina Weiß, Mitarbeiterin des Pflegestützpunktes und gerontopsychiatrische Fachkraft mit Studium der Berufspädagogik im Gesundheitswesen, gibt Informationen zum Verlauf der Demenz, insbesondere im Hinblick auf diagnostische Maßnahmen, zum Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen der Erkrankten, zur Pflegeversicherung und zu rechtlichen Aspekten.

"Wir informieren und geben Hinweise auf helfende Einrichtungen und Organisationen", so Weiß. Mit dabei hat sie den "Seniorenwegweiser" des Landkreises, in dem Hilfsangebote aufgelistet sind. Dieser ist auch auf der Homepage des Landratamts unter landkreis-rastatt unter dem Button "Pflegestützpunkt" hinterlegt. Die Teilnahme ist kostenfrei und nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Information und Anmeldung: Pflegestützpunkt Landkreis Rastatt, (07222) 3812160 oder (07223) 935574. E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-rastatt.de.