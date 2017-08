Uneingeschränktes Lob für eine Schranke

"In Bad Rotenfels fand man eine geniale Lösung", attestiert Erich Essig der Gaggenauer Stadtverwaltung. Bis vor wenigen Wochen hatte die Barriere die komplette Straße versperrt. "Der Radler musste entweder um die Schranke herum an scharfen Steinblöcken vorbei jonglieren oder den Fußweg benutzend die Straßensperre passieren", erinnert sich Erich Essig und berichtet weiter: "Die Schranke wurde einfach um ein Drittel gekürzt. Jetzt ist der Weg für den Durchgangsverkehr trotzdem weiter wie bisher gesperrt. Die Radfahrer hingegen können die Stelle ungehindert passieren."

In der Stadtverwaltung zeigt man sich angesichts des Lobes erfreut. Insbesondere Dieter Spannagel ist stolz: Schließlich habe man die neuralgische Stelle bereits im Blick gehabt; denn es habe dort auch den einen oder anderen Unfall gegeben. An der Absperrung für Kraftfahrzeuge wollte man gleichwohl festhalten, schließlich sollen die Besucher des Kurparks weitgehend gefahrlos in der Anlage promenieren können. Da man um den Durchsetzungswillen von Autofahrern weiß, sollten aber die großen Steine an Ort und Stelle bleiben, um ein Umfahren der Schranke über den Fußweg zu verhindern.

Letztlich habe ein Mitarbeiter des von Spannagel geleiteten städtischen Ordnungsamts die Idee gehabt: Die Schranke wurde einfach gekürzt - so weit, dass Radler das Hindernis ohne Probleme auf dem Asphalt passieren können. Der städtische Bauhof hat dann für die Umsetzung gesorgt - und Erich Essig aus Bühl kommentiert dies so: "Es ist anzunehmen, dass in der Stadtverwaltung clevere Mitarbeiter ihren Dienst tun", sagt der Bühler anerkennend.

"Ich fahre seit Jahren jeden Sonntag mit dem Rad ins Rotherma", berichtet der 73-Jährige. Er ist unter anderem Vorsitzender des Tai-Chi-Zentrums "Wolkenhand" in Bühlertal.

An die 52 Kilometer sind es hin und zurück, "selbst im Winter, wenn es zehn Grad Minus hat, bin ich unterwegs - und zwar ohne E-Bike." Rund eineinviertel Stunden brauche er für die einfache Strecke. Mittlerweile sei er zwar älter geworden, aber auch fitter: "In Oberndorf fahre ich im sechsten Gang den Buckel hoch. Vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, musste ich dort noch schieben." Und warum fährt er jeden Sonntag ausgerechnet den langen Weg nach Bad Rotenfels? Erich Essig: "Das Rotherma ist für mich das schönste Bad, auch was die Sauberkeit anbelangt."