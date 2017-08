Backhaus wieder erfolgreich angefeuert Gernsbach (vgk) - Flammkuchen, Speck- und Schmalzbrot oder frischgebackene Brote aus dem Backhaus: Der Erfolg, den der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Obertsrot-Hilpertsau mit diesen Angeboten hat, ist unübersehbar. Nonstop schieben Helfer die elsässische Spezialität Flammkuchen in den Ofen, nebenan werden die Brote gerichtet. Die Plätze unter den Platanen auf dem OGV-Gelände sind alle besetzt. Zum dritten Mal lud der OGV zu seinem Backofenfest ein. Einige Zeit war das Festgeschehen ausgesetzt. "Es fehlte einfach an Helfern", erzählt Walter Schmeiser, der Vorsitzende des Vereins. In den letzten Jahren konnte die Organisation jedoch immer mehr junge Vereinsmitglieder begrüßen. Schmeiser: "Viele sind vom Fach, wie die Bäcker Andreas Weiler und Udo Metz, der Kassierer des Vereins." Das Backhaus konnte somit wieder angefeuert werden. "Die Besucherzahlen erlebten die letzten drei Jahre eine stetige Steigerung", so der Vorsitzende. Rund 600 Personen werden es auch dieses Mal bis zum Festende gewesen sein, die unter den Bäumen Platz genommen haben. "Die Kapazitätsgrenze ist erreicht, mehr können wir von den Mitgliedern nicht verlangen", stellte Schmeiser zufrieden fest. Schon am Samstag waren die OGV-Mitglieder mit den Vorbereitungen des Festes gut beschäftigt. Bänke und Tische mussten aufgestellt und die Versorgungspavillons aufgebaut werden. Auch Mitglieder anderer Vereine packten während des Backofenfestes kräftig mit an. Am Sonntagmorgen um fünf Uhr wurde mit dem Brotbacken angefangen. An die 260 köstliche Brote, aus Roggen- und Weizenmehl sowie Natursauerteig, werden bis zum Festende das Backhaus verlassen haben. Doch bevor die Brote in den Backraum geschoben werden können, müssen die Schamottsteine auf Temperatur gebracht werden. Das erzählte Andreas Weiler. Ist der Ofen dann heiß genug, lautete die nächste Aufgabe, die rotglühenden Holzreste aus dem Ofen zu kehren. Das Ganze hatte etwas Verwunschenes an sich. Man fühlte sich sogleich an das Märchen "Hänsel und Gretel" erinnert. Erinnerungen an "Hänsel und Gretel" Das Fest eröffnete am Morgen der Musikverein Hilpertsau musikalisch. Am Nachmittag nahmen die Alphornbläser Gernsbach den Faden auf und ließen Alphorn-Klänge über den Platz schweben. Renate Steinberger-Künstel informierte interessierte Besucher über die richtige Handhabung von Sensen. Auch das Dengeln (schärfen) der Sensenscheide war Thema ihrer Vorführung. Wer wollte, konnte anschließend auf einer Wiese oberhalb des Festgeländes einen Selbstversuch starten. Für viele ältere Zuschauer war diese Art des Mähens Teil ihrer Jugend, weshalb es Erinnerungen weckte. Zu kaufen gab es ferner Holzkunst, die Walter Schmitt herstellte. Über Schafe als Landschaftspfleger und Produzenten wertvollen Düngers informierte zudem Schafzüchter Joachim Lohmann.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Fest-Premiere in Neusatz Bühl (dh) - Eine Fest-Premiere gibt es am 5. und 6. August in Neusatz. Nachdem es das "Fest rund ums Wasserschloss" seit einigen Jahren nicht mehr gibt, haben drei Vereine ein neues Konzept entwickelt - mit Gaudi-Spielen, ergrauten Musikern und Gleitschirmflügen übers Tal (Foto: pr). » Weitersagen (dh) - Eine Fest-Premiere gibt es am 5. und 6. August in Neusatz. Nachdem es das "Fest rund ums Wasserschloss" seit einigen Jahren nicht mehr gibt, haben drei Vereine ein neues Konzept entwickelt - mit Gaudi-Spielen, ergrauten Musikern und Gleitschirmflügen übers Tal (Foto: pr). » - Mehr Baden-Baden

Schwarzwald birgt viele Reize Baden-Baden (red) - Einblicke und Ausblicke: Der Schwarzwald bietet beides in hinreißender Vielfalt. Hochmoor, Badeseen, Kletterfelsen. Obstbaumwiesen, dunkle Wälder, sonnige Berggipfel, breite Täle, enge Schluchten - das alles liegt nahe beieinander und ist ein optischer Genuss (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Einblicke und Ausblicke: Der Schwarzwald bietet beides in hinreißender Vielfalt. Hochmoor, Badeseen, Kletterfelsen. Obstbaumwiesen, dunkle Wälder, sonnige Berggipfel, breite Täle, enge Schluchten - das alles liegt nahe beieinander und ist ein optischer Genuss (Foto: pr). » - Mehr