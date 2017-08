Erster "Blaulichttag" begeistert Kinder Von Veronika Gareus-Kugel Gernsbach - Der überwiegende Teil baden-württembergischer Gemeindefeuerwehren ist ehrenamtlich organisiert. Rund 108000 Feuerwehrangehörige - darunter auch mehr als 5500 Frauen - gehören laut dem Landesfeuerwehrverband den Freiwilligen Feuerwehren (FFW) in Baden-Württemberg an. Eine gute Nachwuchsarbeit ist deshalb ein zentrales Anliegen aller. Diesem Ansatz folgen die Freiwilligen Feuerwehren Gernsbach seit langem. Der Sonntag stand deshalb ganz im Zeichen des "Blaulichttags" auf dem Salmenplatz, dem ersten im ganzen Landkreis Rastatt. Schon gleich zu Beginn strömten Eltern mit ihren Kindern auf den Platz. Was auch Bürgermeister Dieter Knittel staunen ließ, der den Tag offiziell eröffnete. Er sprach den Organisatoren und Helfern der FFW ein großes Kompliment für ihren enormen Einsatz aus. Auch Gesamtfeuerwehr-Kommandant Volker Steimer zeigte sich stolz und begeistert, gemeinsam mit allen Feuerwehrabteilungen, Aktiven, Eltern und Mitgliedern der Jugendfeuerwehren den Tag veranstalten zu können. Der FFW-Ehrenkommandant Manfred Kast brachte es auf den Punkt und führte aus: "Dabei sein ist alles. Präsent sein ist alles." Der Feuerwehr-Stadtjugendwart Günther Kornmann begrüßte die Gäste. Mit dem ersten Gernsbacher "Blaulichttag" betraten die Feuerwehrkameraden Neuland. Denn nirgendwo im Landkreis gab es bisher Vergleichbares, wie Steimer ausführte. Rund 75 Jugendliche und Kinder sind in den Jugendabteilungen der Gernsbacher FFW-Abteilungen organisiert. Zusammengestellt hatten die Jugendlichen Schauübungen. An den Ständen informierten die einzelnen Abteilungen über Inhalte, Spiel und Spaß bei der Feuerwehr. Besonders beliebt und sehr stark frequentiert war die Hüpfburg, die die Gestalt eines Feuerwehrautos hatte. Heiße Tipps zur Brandvermeidung gab es von Dietmar Schilt vom "BGV Brandschutz-Mobil". In seinem Bereich zischte und knallte es gefährlich. Er brachte Spraydosen zum Explodieren. Fett ging unter seinen Händen in Flammen auf, mit anschließender spektakulärer Verpuffung. Doch so plakativ seine Vorführungen auch waren, sind es Beispiele alltäglicher Feuerwehrarbeit. Eine Haarspray-Flasche, auch wenn sie völlig leer gesprayt scheint, kann ein Fahrzeug bei hohen Außentemperaturen stark beschädigen. Dass in Brand geratenes Fett nicht mit Wasser zu löschen ist, auch darüber konnten sich die Blaulicht-Gäste informieren. Für die Jugendabteilungen gingen kleine Palettenhäuser in Flammen auf. Um einen Hausbrand hatten sich die Jugendlichen der Abteilungen Gernsbach und Lautenbach zu kümmern. Dabei ging es um das richtige Legen einer Schlauchleitung, die an einen Unterflurhydranten anzuschließen war. Zuvor galt es jedoch die Lage zu sondieren, um anschließend gezielt vorgehen zu können. Etwas später veranstaltete die Jugendabteilung Lautenbach eine Einzelübung. Im Rahmen einer dritten Vorführung wurde ein Waldbrand von der Jugendabteilung Reichental simuliert. Die Nachwuchsmannschaften aus Staufenberg und Gernsbach widmeten sich wieder dem Löschen eines Hausbrandes. Dieses Mal hatten die jungen Feuerwehrkameraden jedoch eine Saugleitung zu verlegen, um das Wasser aus einem "offenen Gewässer" (Bottich) entnehmen zu können. Die Übung der Kinder von der FFW Obertsrot basierte auf der Annahme eines Industriebrandes. "Ich hoffe, wir können Mitglieder für die Jugendfeuerwehren werben", sagte Gesamtwehrkommandant Volker Steimer. "Wir wollen zeigen, wie unsere Aufgaben aussehen, natürlich soll die Veranstaltung auch Spaß bringen", ergänzte Kornmann. Der kleine John und die Drehleiter Der sechsjährige John hatte jedenfalls einen Heidenspaß während des Blaulichttags. Am meisten beeindruckte ihn die Drehleiter. Voller Spannung wartet er jetzt auf seinen zehnten Geburtstag, dann kann er der Feuerwehrjugendorganisation beitreten. "Dort kenne ich viele Leute", erzählte der kleine John. Gerne geholfen und gespritzt hätte auch Moritz - trotz seiner erst vier Lenze. Sein großes Vorbild ist nämlich der Papa, der als Feuerwehrmann bei der FFW Gernsbach im Einsatz ist. In zwei Jahren könnte er schon Mitglied in der Kindergruppe "Feuerdrachen" in Staufenberg werden. Doch bis es so weit ist, dauert es eben noch eine Weile.

