Schlagen oder streifen mit Staubsaugerrohr?

Gernsbach - Schlag oder Versehen, nur gestreift oder richtig getroffen? Noch ist die Frage nicht geklärt, was am Abend des 5. Mai in einer Murgtäler Teilgemeinde genau passiert ist. Bei der Verhandlung vor dem Gernsbacher Amtsgericht ergaben sich zwei Darstellungen. Der Angeklagte soll seine Lebensgefährtin mit einem Staubsaugerrohr auf den Kopf geschlagen haben, diese sprach von einem leichten Streifen an der Wange, einem Versehen. Eine Zeugin dagegen berichtete von einem richtigen Schlag, dem die Geschädigte noch ausgewichen sei.

Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben und eine Einstellung des Verfahrens abgelehnt, erläuterte Richter Ekkhart Koch. Bei der Hauptverhandlung stellte der Angeklagte zunächst seine Version des Tathergangs dar. Er fühlte sich durch die Teilnehmer der Gesundheitskurse, die seine Lebensgefährtin in ihrem Haus anbot, massiv gestört. Mehrmals im Jahr werden diese ausgerichtet; bereits 2016 sollte nach seinem Wunsch Schluss sein. Dennoch sei 2017 im Frühling ein weiterer Kurs angeboten worden. Den wollte er boykottieren, mit "Wut im Bauch" sei er von der Arbeit nach Hause gekommen. Er habe herumgeschrien und sei mit einer Zigarette dort umhergelaufen, was dem Thema Fasten nicht angemessen sei. In einem Raum, in dem eine Ärztin die Kursteilnehmer befragte und untersuchte, wollte er seine Sportsachen aus einem Schrank holen. Der Raum sei durch einen Vorhang abgeteilt, dahinter befinden sich Schrank und Getränkelager. Er habe bewusst Lärm gemacht und sei "sehr aufgebracht" gewesen". Die Lebensgefährtin sei von hinten an ihn herangetreten, er habe sich umgedreht und sie mit dem Staubsaugerrohr berührt, das dort gelegen habe und das er gerade in der Hand hatte. "Ich hatte keine Absicht, jemanden zu treffen".

Es war ein Fehler, räumte er ein, er sei "depressiv drauf gewesen", auch wegen der Trennung von seiner Frau. Deswegen sei er in psychotherapeutischer Behandlung.

Streitereien und Störungen

Die Geschädigte berichtete von Streitereien bereits im Vorfeld der Kurse. Am Morgen des Tattags habe sie bei der Polizei angefragt, was sie denn tun könne, um die Störungen zu unterbinden. Der Beamte habe ihr mitgeteilt, dass die Polizei "erst wenn etwas passiert", etwas unternehme.

Einen Vortrag habe der Angeklagte massiv gestört und ein Päckchen mit einem halben Gramm Marihuana herumgezeigt, das man bei der Geschädigten kaufen könne. Dies hätten aber andere Gäste liegenlassen. "Ich wollte das Seminar unbedingt in Ruhe machen", gab sie an, allerdings auch "dass die Polizei ihn mitnimmt" - die Situation war sehr aufgeheizt". Der Angeklagte habe hinter dem Raumteiler im Untersuchungsraum laut herumhantiert, sie wollte eingreifen, dabei sei des zu der Situation mit dem Staubsaugerrohr gekommen. "Er hat überhaupt nicht mehr auf mich reagiert". Nach dem Vorfall, den auch die Ärztin beobachtet hatte, habe sie die Polizei informiert. Die Beamten kamen und brachten den Angeklagten in eine psychiatrische Klinik nach Baden-Baden. Dort wurde er abgewiesen und kam zurück, die Geschädigte ließ ihn auch wieder ins Haus. Danach habe es keine Probleme mehr gegeben. Sie wollte auch keine Anzeige erstatten, zwei Monte später habe sie der Polizei eine "Richtigstellung" der Vorgänge zukommen lassen.

Richter Koch belehrte den Angeklagten und die Geschädigte eindringlich, ihre Aussagen zu überdenken. Beide blieben bei ihren Darstellungen, was Folgen für die Zeugin hat. Die Staatsanwaltschaft kündigte weitere Ermittlungen wegen ihrer gegensätzlichen Angaben bei Polizei und vor Gericht an.

Ganz anders stellte sich die Aussage der befragten Ärztin dar. Diese berichtete von einem Schlag des Angeklagten, dem die Geschädigte ausgewichen sei. Seit vielen Jahren arbeiten die beiden Frauen bei den Kursen zusammen, sie habe sich große Sorgen gemacht und Angst vor dem Angeklagten. Der verließ freiwillig den Gerichtssaal. Bei ihrer Aussage war der Zeugin die Belastung deutlich anzumerken. Bereits am Vorabend der Tat habe der Angeklagte gedroht, mit einer Axt alles kurz und klein zu schlagen, eine Axt selbst habe sie allerdings nicht gesehen.

Auch sei sie besorgt wegen einer Wehrmachtspistole, die angeblich im Gästehaus aufbewahrt werde. Dies sei ihr erzählt worden und sie habe es bei der Polizei in ihrem Wohnort Freiburg zu Protokoll gegeben. Gesehen habe sie die Pistole allerdings nie. Der Angeklagte hatte die Anschuldigung, dass er eine Waffe besitze, als eine "bösartige Unterstellung" zurückgewiesen.

Das Verfahren wird am Freitag, 15. August, und am Freitag, 15. September, mit der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt.