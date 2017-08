"Wir müssen morgens arbeiten gehen"

Gaggenau - "Wir wissen, dass wir hier nicht auf dem Land leben", sagt das Ehepaar. Aber das, was die beiden seit geraumer Zeit im Umfeld des Bahnhofplatzes erleben, lässt sie nicht mehr schlafen - sprichwörtlich. Mit einer Unterschriftenaktion wehren sich Bewohner der Hilda- und Theodor-Bergmann-Straße nun gegen Auswüchse des öffentlichen Lebens: Krakeelen und laute Unterhaltungen im Freien, Pkw-und Motorradlärm, illegale Autorennen.

Es sind eine Reihe von Vorfällen, die den Menschen nicht nur entlang der August-Schneider-Straße und in der Hildastraße den Schlaf rauben. "Wir wohnen jetzt das vierte Jahr hier", berichtet das Ehepaar, "die ersten beiden Jahre ging es noch, aber seither ist es immer schlimmer geworden." Insbesondere eine Lokalität ist es, die sie in der Verantwortung sehen. Dort werde die gesetzliche Schankzeit täglich bis 3 Uhr in der Frühe ausgereizt. Und schon vorher, sei es oft unerträglich laut - auch wenn nach 23 Uhr keine Außenbewirtschaftung mehr erlaubt ist. Denn letztlich sei es egal, ob die Gäste dann in dieser oder auch in anderen Kneipen bei geöffneten Fenstern oder Türen sich unterhalten. Hinzu komme "südländisches Temperament", wie es mehrere Innenstadtbewohner bestätigen, das oft zur Lautstärkeentwicklung beitrage.

Wildes nächtliches Parken an Bushaltestellen, "ein ständiges Anfahren und Wegfahren und zwar so, dass es alle mitbekommen", das zerrt an den Nerven der Anwohner. "Warum wird da nicht einfach mal abgeschleppt?", fragen sie. Der BT-Redaktion liegt ein Video vor - es zeigt ein "Zeitfahren" in der August-Schneider-Straße am helllichten Tag: Ein tiefschwarzer E-Klasse-Mercedes stellt sich auf Höhe des Pfarrhauses von St. Josef aus, dann gibt der Fahrer Vollgas bis zur Fußgängerampel am Bahnübergang Friedrich-Ebert-Straße. Der nachfolgende Verkehr wurde offensichtlich von anderen Pkw abgeblockt, bis die Hochgeschwindigkeitsfahrt ungestört absolviert werden konnte.

Verdächtige Gestalten mit Baseballschlägern und Machete, die vor einigen Monaten am Bahnhof gesichtet wurden, haben weiter dazu beigetragen, die Anwohner zu verunsichern.

"Keiner unternimmt etwas", heißt es aus dem Kreis der Anwohner, Anrufe bei der Polizei oder Gespräche beim städtischen Ordnungsamt seien erfolglos geblieben.

An den Wochenenden nach Baiersbronn?

"Wir überlegen uns tatsächlich, ob wir uns an den Wochenenden eine Ferienwohnung in Baiersbronn mieten sollen, damit wir wenigstens zweimal in der Woche ruhig schlafen können", sagt das Ehepaar.

Im BT-Gespräch versichert Jörn Hinrichsen, der Leiter des Polizeireviers Gaggenau: "Wir sind an dem Thema dran." Man sei sich des Problems der schwermotorisierten Fahrzeuge bewusst. Bahnhofsplatz und Bahnhofumfeld seien Bestandteile des Fußstreifenkonzept des Reviers. "Und wenn wir wegen nächtlicher Ruhestörung gerufen werden, dann kommen wir auch." Dies kann allerdings dauern, wissen die Betroffenen, wenn die Streifen gerade woanders im Einsatz sind. Hinrichsen betont aber: "Für Tempomessungen ist die Stadt zuständig."

Deren Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel sagt zum Thema Autolärm: Viele Auspuffanlagen entsprächen den gesetzlichen Vorgaben, da habe man keine Handhabe. Es gebe immer mehr lautstarke Fahrzeuge, nimmt er die Hersteller und Kfz-"Veredler" in den Blick, "da sind teilweise Auspuffanlagen in Betrieb, da kann man nur schwerlich schlafen." Ebenso habe er Verständnis für die Sorgen der Anwohner, was nächtliche Unterhaltungen im Freien anbelangt. "Wenn man sich nachts um drei Uhr in Alkohollaune laut unterhält, würde mich das auch ärgern." Wie berichtet, sucht die Stadt Mini-Jobber für den Gemeindevollzugsdienst, um die Situation am Bahnhof in den Griff zu bekommen. Es lägen auch Bewerbungen vor, berichtet Spannagel.

Für die lärmgeplagten Anwohner ist das nicht die Erleichterung, die sie sich erhoffen. "Gott sei Dank haben wir unsere Wohnung nicht gekauft. Wenn es nicht besser wird, dann ziehen wir hier wieder weg. Denn wir müssen morgens arbeiten gehen."

