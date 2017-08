"Gemütliches Sommerfest" Gernsbach (red) - Das "Sommererlebnis" von SWR4 macht morgen, 24. August, in Reichental Station. Moderatoren des vom Studio Karlsruhe produzierten Radioevents sind Winnie Bartsch und Irene Merkel. Treffpunkt ist ab 12 Uhr, um 13 Uhr beginnen erste geführte Rundgänge. Mitmachen ist kostenlos, die Anmeldung vor Ort möglich. Radio zum Anfassen und Miterleben gibt es ab 15 Uhr mit dem Musikverein Orgelfels und dem Turnverein. Bis 18 Uhr ist laut einer Mitteilung der Stadt Gernsbach ein "gemütliches Sommerfest" geplant. Von 16 bis 17 Uhr sendet SWR4 Baden-Württemberg eine Stunde live aus Reichental. Dann berichten Winnie Bartsch und Irene Merkel über ihre Erlebnisse bei den Rundgängen, klären, warum die Fernseh- und Filmbranche des Öfteren vorbeischaut und warum Opa Wilhelm Faller aus der TV-Serie "Die Fallers" jahrelang eine Grabstätte im Ort hatte. Die Natur und der Wald bestimmen bis heute das Leben in Reichental. Ein Waldmuseum beleuchtet die Geschichte des Ortes und natürlich spielen Tourismus und Naturschutz samt Infozentrum auf dem Kaltenbronn eine wichtige Rolle. Bei einer Malaktion können Besucher Kunst erleben und selbst zum Pinsel greifen. Und seltsame Gestalten wie der "Belzemärtel aus dem Bärtann" statten dem Sommererlebnis einen Besuch ab. Zwischen 17 und 18 Uhr sorgt der Chor "Uccelli Canori" für die musikalische Unterhaltung und im Anschluss daran nochmals der Musikverein Orgelfels. Mit Reichentaler Spezialitäten werden die Besucher kulinarisch verwöhnt. So gibt es Bibbeleskäs mit Bratkartoffeln, Blutwurst mit Zwiebeln aus der Pfanne und Maultaschen mit Kartoffelsalat. Die Bewirtung, auch mit Kuchen, übernehmen der Ortschaftsrat und die örtlichen Vereine. Von 12 Uhr bis 13.30 Uhr fährt ein Shuttle-Bus ab dem Gernsbacher Bahnhof nach Reichental. Stündliche Verbindungen von und nach Reichental gibt es zudem mit dem Anruflinientaxi und der Buslinie 242. www. swr4.de/karlsruhe

