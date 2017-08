"Das Bauchgefühl stimmt"

Gernsbach/Hausach - Für Wolfgang Hermann wäre es sein "Traumberuf", denn das "Bauchgefühl stimmt", nachdem sich der Gernsbacher Hauptamtsleiter die Gemeinde Hausach "sehr genau anschaute". Der 51-Jährige entschied sich deshalb "kurzfristig" vor knapp zehn Tagen zu der Bewerbung als Bürgermeister (das BT berichtete).

Hermann hat bereits Urlaub im Murgtal eingereicht und bezieht für den Wahlkampf ein Zimmer mitten unter den 5800 Einwohnern. Den Umzug ab dem Wochenende will er nicht als "Modell Christ" verstanden wissen. "Es ist heutzutage normal, dass man das als ernsthafter Kandidat macht", verweist der Hauptamtsleiter darauf, dass er das nicht kopiere, um wie Julian Christ in Gernsbach einen triumphalen Wahlsieg einzufahren. Wie der künftige neue Bürgermeister tritt Hermann aber auch unabhängig von Parteien an, gleichwohl ihn die "sich neutral verhaltenden Fraktionen" des Hausacher Gemeinderats bereitwillig über den Ort informierten.

Der Wechsel an der Gernsbacher Rathaus-Spitze - wie in Hausach mit dem 67-jährigen Manfred Wöhrle verabschiedet sich Amtsinhaber Dieter Knittel aus Altersgründen - habe nichts mit seinem geplanten Absprung zu tun, betont Hermann. Im Gegenteil: Er verstehe sich "sehr, sehr gut" mit Christ und halte ihn für einen "sehr guten Bürgermeister". Da er jedoch seinen "Traumberuf" anpeile, habe er sich nun beworben. Das nahe, bergauf liegende kleine Loffenau, wo ebenfalls am 24. September gewählt wird, war für den Gernsbacher "keine Option". Auch wenn Hausach weniger als halb so viele Einwohner wie Gernsbach zählt, sieht er dort doch einige Parallelen, etwa als zentraler "Schul- und Kulturstandort".

Ein Insider im Kinzigtal traut Hermann beim Urnengang am 24. September den Einzug in die Stichwahl zu. "Er hat ganz sicher Chancen. Ich würde aber nicht sagen: Er macht's", meint dieser weiter mit Blick auf den "sehr selbstbewusst auftretenden" Kandidaten aus Gernsbach. Nach Ansicht des Insiders laufe es auf ein zweites Duell unter der Überschrift "Einheimischer gegen Auswärtiger" hinaus. Nach dem ersten Wahlgang rechnet der Kinzigtäler am ehesten mit dem Ausscheiden des in Berlin lebenden ehemaligen Hausachers Frank Lehmann und einem der zwei weiteren Bewerber, Frank Silzer oder Frank Breig.

Die Konkurrenten hatten sich teilweise schon "vor einem halben Jahr positioniert", wie Hermann erfuhr. Fünf Wochen Wahlkampf seien "zwar wenig", der gebürtige Calwer traut sich jedoch zu, den zeitlichen Vorsprung der Rivalen mehr als zu egalisieren. Schließlich spreche das Anforderungsprofil an den neuen Bürgermeister für ihn, er erfülle dieses "fachlich fast maximal". Seine Erfahrungen will der Betriebswirt, der sich im Murgtal für 105 Personalstellen verantwortlich zeigt, entsprechend einbringen.

Siegt Hermann in Hausach, erzwingt das in Gernsbach nicht nur Wechsel auf den Posten des Bürgermeisters und des Hauptamtsleiters. Auch die Betriebsleiterin der vier Schwimmbäder muss dann ersetzt werden: Hermanns Lebensgefährtin, Nadine Wien, ziehe dann "gerne" mit ihrer Tochter Kiara um. Um einen neuen Job muss sich die Schwimmmeisterin dabei nicht sorgen, betont Hermann: "Das Kinzigtal freut sich, Fachpersonal zu bekommen", meint er angesichts des Ganzjahresbads, das gerade für rund 3,5 Millionen Euro ertüchtigt wird.

www. wolfgang-hermann.

net