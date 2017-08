Insektenhotels für nützliche Gäste Gernsbach (red) - Immer mehr Flächen werden versiegelt, die Landwirtschaft industrialisiert, Vorgärten in Steinwüsten verwandelt: Kaum verwunderlich, dass es immer weniger Insekten gibt. Dies kann der Autofahrer im Sommer auch an seiner Windschutzscheibe feststellen, die immer weniger Insektenspuren aufweist. "Es ist also höchste Zeit, diese Entwicklung aufzuhalten, denn Insekten erfüllen in der Natur wichtige Aufgaben", betont der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Gernsbach in einer Mitteilung. Ein Mittel dazu besteht darin, den krabbelnden und fliegenden Tieren Ersatz für fehlende Unterschlupf- und Nistmöglichkeiten zu bieten, zum Beispiel durch Insektenhotels. Um schon Kinder auf den Schutz der Umwelt hinzuführen, ließ der OGV im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Gernsbach Insektenhotels aus vorgefertigten Holz- und Naturmaterialien zusammenbasteln. Der Programmpunkt am Dienstag war schnell ausgebucht. Kinder ab sieben Jahren konnten unter Anleitung und mit Hilfe der beiden Vorstandsmitglieder Petra Bachmann und Alexander Zöllner die Einzelteile im Garten der Familie Bachmann zusammensetzen, wo unter einem luftigen Zeltdach eine kleine Werkstatt eingerichtet war. Dabei erfuhr der Nachwuchs, dass die für das Bestäuben von Pflanzen wichtigen Wildbienen, ebenso Ohrwürmer, die Blattläuse vertilgen, und Schlupfwespen, die sich von schädlichen Insekten ernähren, in den Röhren der Insektenhotels ihre Nachkommen heranwachsen lassen. Andere Blattlausvertilger wie Florfliegenlarven und Marienkäfer finden in Holzspänen oder Kiefernzapfen Unterschlupf und überwintern zum Teil dort. Außerdem erläuterten die OGV-Experten, dass Schmetterlinge die kleine Kammer hinter dem Schlitz im Insektenhotel aufsuchen, um sich gegen Regen zu schützen. Die fertigen Insektenhotels konnten die Kinder, die Kuchen, Butterbrezeln und Apfelsaft von der Streuobstwiese hatten genießen dürfen, mit nach Hause nehmen. "Es ist zu hoffen, dass sie auch Wissenswertes über die Hotelgäste und ihren notwendigen Schutz mitgenommen haben und umsetzen", wünschen sich Zöllner und Bachmann.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben