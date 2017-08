Schneller Zugang zum Internet Gaggenau (red) - In der Wiesentalhalle in Michelbach gibt es einen kostenlosen öffentlichen Internetzugang. "Murgtel" prüft derzeit, noch weitere Hallen auf Gaggenauer Gemarkung mit schnellem Internet auszustatten. Außerdem werden zusätzliche Standorte in der Innenstadt in Erwägung gezogen - auch vor dem Hintergrund, dass öffentlichem, frei zugänglichem W-LAN eine immer größere Bedeutung zukommt, vor allem auch im Hinblick auf den Tourismus. Schnelles Internet gehört zu den vorrangigen Zielen der Stadt. Zusammen mit den Stadtwerken werde dieses Ziel systematisch angesteuert, um allen Stadtteilen diesen Service zu gewährleisten. So soll laut Mitteilung der Stadtverwaltung in einer ersten Stufe bis Jahresende der Ausbau des schnellen Internets dahingehend abgeschlossen sein, dass praktisch flächendeckend in Gaggenau 100 Mbit/s erreichbar sind. In einer zweiten Stufe soll dann mit der sukzessiven Verlegung von Glasfasern in die Häuser das schnelle Internet optimiert werden. Öffentliche W-LAN-Hotspots gehören zu dieser koordinierten Vorgehensweise der Stadt und der Stadtwerke dazu. Mittlerweile gibt es sie auf dem Marktplatz, in der Stadtbibliothek, im Freibad Sulzbach, auf dem Sportplatz Michelbach, in der Siegfried-Hammer-Halle Selbach und jetzt auch in der Wiesentalhalle Michelbach. Online-Videos beim Training möglich Der Service geht zurück auf ein Angebot der Gaggenauer Firma "Murgtel", einem Gemeinschaftsprojekt der Stadtwerke Gaggenau und der siebnich.com. Oberbürgermeister Christof Florus, der Michelbacher Ortsvorsteher Franz Kowaschik und Stadtwerkeleiter Paul Schreiner dankten Geschäftsführer Alexander Siebnich für dessen Initiative. Dieser verwies auf ein erstes positives Feedback von Nutzern der Wiesentalhalle: Beim Training könnten jetzt online Videos angesehen und so ins Training eingebaut werden, was ohne schnelles Internet vorher nicht möglich gewesen war.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Michelbacher Rundweg Gaggenau (red) - Auf einem 15 Kilometer langen "Themen-Rundweg" wird seit 2006 die Entwicklungsgeschichte des Schwarzwalddorfs Michelbach lebendig dargestellt. 31 Informationstafeln sowie schöne Panoramastrecken lassen die Route zu einem informativen Erlebnis werden (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Auf einem 15 Kilometer langen "Themen-Rundweg" wird seit 2006 die Entwicklungsgeschichte des Schwarzwalddorfs Michelbach lebendig dargestellt. 31 Informationstafeln sowie schöne Panoramastrecken lassen die Route zu einem informativen Erlebnis werden (Foto: pr). » - Mehr