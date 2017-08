"Wir sind kein Traditionswächter"

Gaggenau - Drei große Festivitäten in der Stadt an einem Wochenende wie am 29. Juli, als zeitgleich Gaggtival, Musikfest in Bad Rotenfels und Sportfest in Ottenau mit Livemusik aufwarteten. Lässt sich das vermeiden? Nur eingeschränkt, betont Heidrun Haendle, die Leiterin des Amts für Kultur und Sport. Auch bei bester Koordinierung sind es die Veranstalter, die über ihre Termine entscheiden, betont Haendle.

Einen Vorstoß von Manfred Striebich, dem Vorsitzenden der SV Ottenau, lehnt Haendle auf BT-Anfrage deshalb ab. Im Namen seines Vereins hatte Striebich kürzlich zum einen gewünscht, "dass das Kulturamt eine aktivere Rolle in der rechtzeitigen Koordination von Großveranstaltungen in Gaggenau spielt."

Darüber hinaus forderte Striebich, um unliebsame Konkurrenz zu unterbinden: "Bei Uneinsichtigkeit müsste das Kulturamt - notfalls auch unter Intervention des Oberbürgermeisters - die Genehmigung von neuen Veranstaltungen verweigern beziehungsweise die Verlegung nicht zulassen."

Striebich weiter: "Zunächst müsste vor der Genehmigung von neuen Großveranstaltungen - zumal wenn sie teilweise kommerziellen Charakter haben - geprüft werden, welche traditionellen Großveranstaltungen von rein ehrenamtlich tätigen Vereinen bereits stattfinden." Dies darf als ein Vorstoß gegen das Gaggtival gewertet werden. Bekanntlich richten dies der TB Gaggenau und die Innenstadtgastronomen Michaela Scheffold und Michael Böhmer als Mitsponsoren aus - zusammen mit Reiner Margulies als musikalischem Leiter.

Auch die Stadt sollte ihre Veranstaltungen und die Genehmigung von kommerziellen Terminen anhand der Planung der Vereine ausrichten, fordert Striebich. "Massive terminliche Überschneidungen müssen entzerrt werden." Es sollte der Grundsatz gelten, dass traditionelle Veranstaltungen auf rein ehrenamtlicher Basis - zum Beispiel das Sportfest der SVO - Vorrang haben. "Neu hinzukommende oder Verschiebungen von anderen Veranstaltungen müssten auf diese Traditionsveranstaltungen Rücksicht nehmen", meint Striebich.

Heidrun Haendle entgegnet: "Es kann nicht sein, "dass ein Termin besser ist als der andere". Auch neue Veranstaltungen, zum Beispiel das Gaggtival, das 2014 Premiere hatte, hätten eine Existenzberechtigung. Das Rathaus werde sich darüber hinaus nicht zum "Traditionswächter" machen lassen. Gemeldete Events werden in den Onlineveranstaltungskalender eingepflegt, im Januar werde dieser für das ganze Jahr in der Gaggenauer Woche veröffentlicht. Haendle weiter: "Die Vereine können jederzeit anfragen, ob bereits Meldungen vorliegen. Wir geben gerne Auskunft."

Auch die Handballer müssen verschieben

Die Gaggtival-Organisatoren haben sich in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Hartmut Stich vom TBG fasst das Ergebnis zusammen: "Grundsätzlich haben wir das Gaggtival immer am ersten Samstag nach Sommerferienbeginn terminiert." Dabei werde es bleiben. Jedoch "gemäß unserer telefonischen Vereinbarung kommen wir in 2018 der SVO entgegen und haben das Gaggtival auf den 4. August verschoben."

Stich erläutert weiter: "Da wir als Kernstadtverein definitiv nicht auf alle Wünsche aus allen Stadtteilen (Ottenau, Bad Rotenfels, Freiolsheim) wie gewünscht reagieren können, werden wir zukünftig bei unserem oben genannten Fixtermin bleiben. Ich denke, wir haben damit unsere Bereitschaft zur Vermeidung von Terminkollisionen gezeigt; wir sind aber definitiv nicht in der Lage, alle an uns heran getragenen Wünsche zu erfüllen. So müssen wir beispielsweise als Handballer unser traditionelles Gartenfest in Rotenfels auch schieben, wenn das Kurparkfest von der Stadt auf ,unser' Wochenende terminiert wird (zum Beispiel 2019)." Die TBG-Handballer bilden mit dem TB Bad Rotenfels die Spielgemeinschaft "Panthers Gaggenau".

Auch den Musikverein Bad Rotenfels kritisiert der SVOVorsitzende. Die Rotenfelser hatten dieses Jahr ihr Musikfest ebenfalls auf den 29. Juli verlegt, unter anderem, weil im Ferienmonat August kaum genügend auftrittsbereite Gastvereine und Helfer aus den eigenen Reihen aufzutreiben seien.

Striebich kommentiert dies wie folgt: "Sicherlich dauern die Schulferien sechs Wochen. Allerdings haben die wenigsten Arbeitnehmer tatsächlich sechs Wochen Urlaub. (...) Es ist also nicht so, dass im August so gut wie niemand mehr im Lande wäre. Daher können wir die plötzliche Verlegung des viertägigen Musikfestes in Bad Rotenfels von Ende August auf unser traditionelles Sportfest-Wochenende nicht verstehen und nicht akzeptieren."