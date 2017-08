Schwerpunkte sind anspruchsvoller geworden

Gaggenau



"Sind keine Traditionswächter" Gaggenau (tom) - Ballungen von Festivitäten in der Stadt an einem Wochenende: Lässt sich das vermeiden? Nur eingeschränkt, betont Heidrun Haendle, Leiterin des Amts für Kultur und Sport. Auch bei bester Koordinierung sind es Veranstalter, die über ihre Termine entscheiden (Foto: hap). » Weitersagen (tom) - Ballungen von Festivitäten in der Stadt an einem Wochenende: Lässt sich das vermeiden? Nur eingeschränkt, betont Heidrun Haendle, Leiterin des Amts für Kultur und Sport. Auch bei bester Koordinierung sind es Veranstalter, die über ihre Termine entscheiden (Foto: hap). » - Mehr