Tückische Kehrtwende der Knackpunkt

Während der Vollsperrung wird es den Verkehrsteilnehmern aus Reichental nicht mehr möglich sein, am Knotenpunkt B462/L76b über Hilpertsau nach Gernsbach zu gelangen. Laut dem Regierungspräsidium wird eine großräumige Umleitung ausgeschildert, die talaufwärts über Raumünzach, Sand und Baden-Baden führt. Ebenso wird auch der Verkehr aus Gernsbach, der in Richtung Freudenstadt gelangen möchte, über diese Umleitungsstrecke geleitet. Diese beträgt allerdings rund 50 Kilometer!

Ortskundige wissen sich zu helfen, ahnt Hans-Jörg Wiederrecht und erwartet "erhöhtes Verkehrsaufkommen in Bermersbach. Wir sind ja durch die Baustellen leidgeprüft. Aber das wird auch vorbeigehen", versucht der Ortsvorsteher Ruhe zu bewahren, zumal es "dank der Ferienzeit und der Lkw-Umleitung diesmal nicht ganz so extrem" für den Forbacher Teilort komme. Die "Brummis" würden weiterhin großräumig über die Autobahn A5 zur B500 umgeleitet, versichert das Regierungspräsidium.

Während Fremde die 50 Kilometer mangels Kenntnis zusätzlich auf sich nehmen, werden einheimische Auto- und Motorradfahrer die Baustelle von Gernsbach aus über die Nachtigall und Rote Lache umfahren. Alle aus Richtung Forbach, die runter ins Tal wollen, dürften für wenig Probleme sorgen bei dieser "erträglichen" Umfahrung. Bei den "Abkürzern" aus Richtung Gernsbach tut sich indes ein Knackpunkt bei all jenen auf, die wieder hinunter in Richtung Langenbrand und Weisenbach wollen.

Über die L79 kommen die Ortskundigen hinein nach Bermersbach und könnten theoretisch mit einer scharfen Kehrtwende auf die Kreisstraße 3754 einbiegen, um wieder talabwärts zu schwenken. Dies ist jedoch verboten.

Geradeaus-Fahrgebot an scharfem Bogen

"Ein Verkehrsschild weist eindeutig darauf hin, dass an der tückischen Stelle ein Geradeaus-Fahrgebot herrscht", stellt Wiederrecht klar. Der Ortsvorsteher weiß jedoch, dass mancher das Zeichen "nicht kennen will" und trotzdem den scharfen Bogen schlägt. Angesichts der erhöhten Verkehrsdichte bittet er jedoch, "nach Bermersbach reinzufahren und die große, übersichtliche Kreuzung zum Drehen zu nehmen".

Wie mehrfach berichtet, findet die Vollsperrung nur dann statt, wenn nicht anhaltender Regen dem Einbau des lärmmindernden Asphalts entgegensteht, betont das Regierungspräsidium. Seit dem 10. Juli wird die Fahrbahn der B462 zwischen Gernsbach und Hilpertsau auf einer Länge von rund 2,9 Kilometern erneuert. In dem Abschnitt zwischen dem Knotenpunkt B462/L76b (Abzweig Reichental) und dem südlichen Tunnelportal in Gernsbach wird die Fahrbahn teilweise grundsaniert. Die drei Millionen teure Maßnahme konnte bisher unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung in drei Bauabschnitten in jeweils mehreren Phasen ausgeführt werden. Der Einbau der lärmmindernden Deckschicht erfolgt nun an drei Wochenenden unter Vollsperrung der B462.