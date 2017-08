Musikspektakel auf der Hexenwiese

Forbach - Der erste Schlempen-Rock 2015 auf der Hexenwiese beim Sportplatz war ein voller Erfolg. Die Vorbereitungen für "SchlempenROCK17" am 2. und 3. September laufen auf Hochtouren. Samstags werden fünf Bands die Showbühne rocken. Am Sonntagabend gibt es ein mystisches Konzert der Musikvereine Forbach und Gausbach, bei dem szenisch "übersetzt" wird, wie sich die Rinnberger Schlempen vorstellen, was in vergangenen Zeiten Irrglaube und Hexenwahn alles ausgelöst haben kann.

Mythen, Sagen und Fantasie werden von 55 Musikern beider Kapellen vertont. Ein Erzähler wird die Geschichte in Worte kleiden, und die Rinnberger Schlempen werden den Geschichten ein Gesicht geben. Die Rinnberger Schlempen sind aber auch unter dem Jahr aktiv und haben sich seit ihrem Bestehen zu einer festen Größe in der Dorfgemeinschaft entwickelt. Sie unterstützen den Ortschaftsrat bei Events und entwickeln eben auch eigene, junge Ideen, "um Gausbach mit Leben zu füllen".

Dazu gehört auch der "SchlempenROCK17". Veranstaltungsort ist die Hexenwiese unterhalb des Gausbacher Sportplatzes im Kauersbachtal. Ein Ort, der auch schon tagsüber sehr viel eigenen Charme hat und etwas Mystisches ausstrahlt. Auch bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung im Freien stattfinden. "2015 hat es geregnet, und wir hatten trotzdem viele Besucher", erinnert sich Oberschlempe Björn Gaiser und ist sich deshalb sicher: Echte Musikfans können sich auf schlechtes Wetter einstellen.

Neu wird die "Rinnberga BBQ Crew" sein. Das Gausbacher Grillevent mit Sternekoch Renato Manzi im Frühsommer hat einigen Aktiven so viel Spaß gemacht, dass sie nun selbst die Grillzange schwingen werden, um Spareribs und Pulled Pork Burger zu servieren. Für den Mittagstisch am Sonntag wird die Crew dann einen gesmokten Braten mit Beilagen liefern.

Am Samstagabend beginnt das Programm um 18 Uhr und dauert mit Umbaupausen bis 2 Uhr morgens. Eröffnet wird mit der ambitionierten Murgtäler Nachwuchsband "Toxicated Bambi", die "fette Riffs und richtigen Groove ohne billigen Schnickschnack" verspricht. Um 19.15 Uhr folgt "Alle Hackbar", eine "schwäbische Metal Band". Um 20.30 Uhr folgt die Murgtäler Formation "Die Heizer" mit Frontmann Mario Götz. Ab 22.15 Uhr wird dann die Karlsruher Band "Revolution of a Dream" mit Frontfrau Lisa Schönherr die Bühne rocken, bevor um Mitternacht die "Hells Bells" der Frankfurter AC/DC-Coverband "Big Gun" läuten werden. Karten gibt es im Vorverkauf bei Papierbox Finkbeiner, Bäckerei Asal, Frisör My Way, Gärtnerei Klumpp, in der "Linde" in Ottenau, dem "Rathaus Pub" in Obertsrot sowie der "Traube" in Gernsbach für neun Euro oder für zwölf Euro an der Abendkasse.

Szenische Geschichte

Am Sonntag steht ein Frühschoppen auf der Hexenwiese an, später wird ein Mittagstisch und auch Kaffee und Kuchen angeboten.

Das mystische Konzert am Sonntagabend mit den beiden Musikvereinen aus Gausbach und Forbach beginnt um 19.30 Uhr. Die Rinnberger Schlempen werden die Geschichte des Erzählers szenisch zur Musik lebendig werden lassen. Die fiktive Geschichte erzählt von einem Mädchen, das beschuldigt wird, eine Hexe zu sein und das nach Verfolgung und Ablehnung durch die Dorfgemeinschaft eine neue Heimat findet - Spannung garantiert. Für dieses düster-mystische Konzert gibt es Vorverkaufskarten (sechs Euro) bei Frisör May Way, Bäckerei Asal und Papierbox Finkbeiner, an der Abendkasse kosten die Karten dann acht Euro€.