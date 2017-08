Frische Kräuter munden

Baden-Baden

Naturdenkmal "Kreuzäcker" Baden-Baden (hez) - Haueneberstein verfügt mit dem Naturdenkmal "Kreuzäcker" beim Sportplatz über einen außergewöhnlichen Lebensraum. Darüber informiert eine Informationstafel, die der Öko-Trupp des Forstamts konzipiert und jetzt vor Ort aufgestellt hat (Foto: Zorn).

Gaggenau

Mit BMW durch Russlands Weiten Gaggenau (vgk) - Am Ende werden es für Hubert Krug 12 163 gefahrene Kilometer gewesen sein. Der Hördener, der mittlerweile in Waldbronn lebt, ist alleine und mit seinem Motorrad, einer BMW 1200 GS mit 112 PS, in Russland unterwegs - auf den Spuren eines Großonkels (Foto: vgk).