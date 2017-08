Von wegen Überalterung Gaggenau (cv) - Mit Kürbisschnitzen eine Woche vor Halloween fing alles an: "Meine Eltern sind in der Verwaltung aktiv, da wollte ich auch etwas für Kinder und Jugendliche im Verein machen", sagt Jessica Werth. Also rief sie vor fünf Jahren kurzerhand ein erstes Vereinsangebot ins Leben. Die dadurch entstandene Jugendgruppe des Sulzbacher Obst- und Gartenbauvereins zählt mittlerweile 30 Kinder. (cv) - Mit Kürbisschnitzen eine Woche vor Halloween fing alles an: "Meine Eltern sind in der Verwaltung aktiv, da wollte ich auch etwas für Kinder und Jugendliche im Verein machen", sagt Jessica Werth. Also rief sie vor fünf Jahren kurzerhand ein erstes Vereinsangebot ins Leben. Die dadurch entstandene Jugendgruppe des Sulzbacher Obst- und Gartenbauvereins zählt mittlerweile 30 Kinder. Eine tolle Leistung der 21-Jährigen, die mit viel Engagement und Herz bei der Sache ist. Acht Aktionen stehen beim OGV für die Zwei- bis 17-Jährigen bis Jahresende zur Auswahl. Angefangen von "Wir bauen eine Kartoffelkiste" über "Muttertagsbasteln", Übernachtungsabenteuer, Familienwandertag, Apfelpressen beim Vereinsfest bis zu Aktionen bei der Weihnachtsfeier: Für jeden ist etwas dabei. Kürbisschnitzen fand Jessica Werth "schon immer cool". 15 Anmeldungen nahm die damalige Schülerin bei ihrem ersten Angebot entgegen. Und war somit ausgebucht. "Dann habe ich meine Ideen in einer Verwaltungssitzung vorgestellt und grünes Licht zum Weitermachen bekommen", erinnert sich die heutige Veranstaltungskauffrau beim Kulturamt Gaggenau. Nach dem Kürbisschnitzen folgte der "Garten in der Kiste". Hierbei wird eine Obstkiste mit einem Müllsack ausgelegt, mit Erde aufgefüllt, um dann Radieschen, Minikarotten, Salat und Schnittlauch einzupflanzen. "Natürlich durfte jeder seinen Garten mit nach Hause nehmen", schmunzelt Jessica Werth. Auch dieses Angebot erfreute sich reger Nachfrage. Ein, zwei Jahre lang seien die Aktivitäten für alle offen gewesen, dann war eine Mitgliedschaft Voraussetzung für die Teilnahme. Und so ganz nebenbei sank im Verein das Durchschnittsalter. Durch ihren Beruf bekommt die 21-Jährige manch Inspiration. Allerdings wird die Freizeit knapper. Deshalb hat die Jugendgruppenleiterin mit Hannah Becker, Yannik Schwetz-Malner und Aliyah Bartosssek drei Helfer, die sie tatkräftig unterstützen. Die 17-jährige Hannah ist als Begleiterin beim Übernachtungsabenteuer mit dabei und steht perfekt ausgerüstet in Wanderstiefeln und Rucksack beim Treffpunkt. Langsam trudeln die Mädchen auch ein, teils mit Abenteuerlust, teils aber auch mit etwas Bauchweh, eine Nacht ohne Mama und Papa zu verbringen. Die Mädelstruppe macht sich gut gelaunt auf in den Sulzbacher Wald. Und dabei werden die Teilnehmerinnen garantiert nicht nur Abenteuer erleben, sondern auch einiges Interessantes und Wissenswertes über die Natur erfahren.

