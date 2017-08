"Erst lernen, nichts verbissen zu sehen" Von Dagmar Uebel Gernsbach - Es wäre unklug, Friedebert Keck so ganz spontan zu Hause besuchen zu wollen. "Mal sehen, ob ich da noch was frei habe", sagt er am Telefon und man hört ihn blättern. Kein Wunder für einen Mann, den sehr viele Gernsbacher kennen. Als Grund dafür sei an erster Stelle das Amt des ersten Bürgermeister-Stellvertreters genannt, das er seit 23 Jahren ausübt. Ob bei offiziellen Terminen, auf die es sich vorzubereiten gilt, oder bei Gratulationen für Mitbürger, die den erfreulichen Teil seiner Tätigkeit darstellen: "Dass diese Termine immer mehr werden, liegt an der schönen Tatsache des Älterwerdens in unserer Stadt", gewinnt Keck derlei Positives ab. Dem ewigen Dieter-Knittel-Stellvertreter kam nie in den Sinn, selbst nach dem Amt des Bürgermeisters zu streben. Daran wird sich auch unter dem neuem Schultes nichts ändern. Und: Er und Dieter Knittel hätten sich immer aufeinander verlassen, gut zusammenarbeiten können. Die Wahlperiode für den Gemeinderat, und damit aller drei Bürgermeister-Stellvertreter, endet 2019. "Spätestens dann wird es aber für mich Zeit, mein Amt an Jüngere zu übergeben", fügt er hinzu und ergänzt bescheiden: "Von meiner Person allein hängt doch nichts ab, sondern vom gemeinsamen Abwägen des Gemeinderats zwischen Gewünschtem und Machbarem." Doch im Rückblick seien diese Jahre für ihn die richtige Entscheidung gewesen. "Man muss sich doch für seine Umwelt und die Menschen engagieren", sagt Keck bestimmt. "Dabei musste auch ich erst lernen, nichts verbissen zu sehen, auch wenn es manchmal schwerfällt, eine andere Meinung ebenso engagierter Menschen zu akzeptieren", wie er gesteht. Er ist einer, der das wissen muss. Seit 1980 ist er Mitglied der CDU, zehn Jahre lang fungierte Keck im CDU-Stadtverband als Vorsitzender engagiert sich noch immer im Vorstand. "Gerne ein Macher mit Liebe zur Heimat" Doch auch als Mitglied des Gernsbacher Pfarrgemeinderats, zehn Jahre davon als Vorsitzender, konnte Keck nie über Langeweile klagen. Dennoch kann der Kirchenchor der Liebfrauenkirche immer auf seine Stimme, im wahrsten Wortsinn, zählen. Hinzu gesellen sich Kecks Tätigkeiten als Lektor und Kommunionshelfer der katholischen Kirche. Und nicht zu vergessen seine Mitgliedschaft beim Schwarzwaldverein, im Forum Zehntscheuern und, passend dazu, bei der Gernsbacher Gruppe "Biedermeier und Hecker". "Ich bin gerne ein Macher. Ich hatte und habe dadurch viel mit unterschiedlichsten Menschen zu tun, die eins gemeinsam haben: die Liebe zu ihrer Heimat." So gerieten auch manche Beschlüsse im Gemeinderat noch einmal auf den Prüfstand. "Für mich war diese Arbeit immer interessant und sinnvoll", betont er, weil man "mit Menschen verschiedenen Alters, verschiedenen Interessen und aus verschiedenen Berufen zusammenkommt". Friedebert Kecks Wurzeln liegen eindeutig in Gernsbach. Hier geboren, wechselte er nach der Scheuerner Volksschule bis zum Erreichen der mittleren Reife ans Rastatter Ludwig-Wilhelm-Gymnasium. Anschließend nahm Keck bei "Schöller&Hoesch" die Ausbildung zum Starkstrom-Elektriker in Angriff. Schulterzucken bei der Frage nach einem beruflichen Plan B: "Irgendwas Theologisches vielleicht. Die Grundlagen dafür waren durch Latein- und Griechisch-Unterricht schon mal gelegt", fügt Keck schmunzelnd hinzu. Doch das technische Interesse und die Lust zum Abnabeln vom Gernsbacher Mutter- und Großmutterhaushalt siegten. Nach Beendigung seines Studiums an der FH Hamburg begann seine Zeit des Wanderns und der beruflichen Bewährung, die ihn als Jung-Elektroingenieur zu Siemens nach Erlangen, als Inspektor-Anwärter zur Bundesbahndirektion Hamburg, zum Bundesbahn-Neubauamt nach Villingen-Schwenningen und schließlich zur Bundesbahndirektion nach Karlsruhe führte. Das Angebot nach Stuttgart lehnte er zusammen mit seiner Frau Monika ab. "Nur nicht zu den Schwaben", sagt Keck lachend. Der Mann mit den hellen, wachen Augen hinter blitzenden Brillengläsern, seinem Sechstagebart und weißgelockten Mähne, kommt ohne schmückende Worte und ohne Drumherum aus, als er von beruflichen Veränderungen, vom Wiedereingewöhnen und vom späteren Um- und Ausbau seines Elternhauses erzählte. Der Lieblingsplatz der Kecks ist das Wohnzimmer, von dessen anschließendem Balkon man einen wunderbar weiten Blick früher bis hoch zum Merkur, jetzt auf Gartenbeete, Blumen und Rasen, auf Obstbäume, auf Nadelgehölz und Laubbäume hat. Genügend Stühle für alle Gratulanten An den Wänden, zwischen Aquarellen und Lithographien verschiedener Künstler nehmen zwei Bilder eine Sonderstellung ein, sind sie doch Geschenke von Tochter Verena. Auf dem Tischchen in der Couchecke Fachliteratur und Bücher über Monet, Papst Franziskus und Luther. Am Esstisch genügend Stühle, die garantieren, dass alle darauf Platz finden: die beiden Töchter mit ihren Familien, die fünf Enkel und der Urenkel sowieso. "Und wenn's knapp wird am 27. August, weil ehemalige und derzeitige Kollegen, Partei- und Vereinsfreunde, Nachbarn, angemeldet oder überraschend, an der Haustür klingeln, finden sich immer noch genug Sitzgelegenheiten im Haus und bei schönem Wetter auch im Garten", da ist sich Friedebert Keck sicher.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben