Köstliche Knödel ein "Geschenk des Himmels"

Forbach - Pfarrer Innocent Oyibo aus Nigeria wird ab Anfang September wieder als Lehrer an der staatlichen Universität von Kogi in Ayangba arbeiten. Dann wird er sicherlich gerne an seinen Arbeitsurlaub im Murgtal zurückdenken. Rund einen Monat lang hat er Pfarrer Thomas Holler von der katholischen Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach vertreten.

Der 47-jährige Theologe erzählt im Gespräch mit dem BT: "Ich bin hier auf so viele freundliche Menschen und Offenheit gestoßen - damit hatte ich so nicht gerechnet." In seiner Heimat Nigeria beschäftigt er sich an der Universität mit Forschungen zum interreligiösen Dialog - in einem Land, in dem die islamistische Terrorgruppe Boko Haram immer wieder international für Schlagzeilen sorgt.

Pfarrer Oyibo kennt Deutschland sehr gut, denn er hat 1998 bis 2003 in Freiburg studiert und auch viele Jahre in Kassel in einer Pfarrei gearbeitet. Nach Kassel hat er auch nach wie vor sehr gute Kontakte. Dort hat sich ein Hilfsverein gegründet "Udama", der in Nigeria den Bau von Schulen und seit neuestem auch von Brunnen fördert. "Ich habe immer einen Koffer in Kassel stehen", sagt Oyibo in fast perfektem Deutsch.

Seit sieben Jahren forscht und lehrt er nun an der Universität in seiner Heimat besonders zu dem Thema "Dialog mit Exklusivisten" - also mit Menschen, die außer ihrem eigenen Glauben nichts anderes gelten lassen wollen. Dass das gerade bei religiös motivierten Terroristen nicht einfach ist, bestreitet Oyibo nicht. "Ob das schwer ist?" lacht er und es klingt nicht unbedingt fröhlich. "Es ist auf alle Fälle sehr spannend!" Da sich extremistische Gruppen dem direkten Dialog verweigern, suchen Oyibo und seine Kollegen vor allem in Internet nach Quellen, über die sie verstehen lernen können, warum diese Menschen so radikal werden und bleiben. "Wir versuchen zuzuhören, uns auf sie einzulassen, um ihre Glaubensüberzeugungen zu verstehen, um hinter ihre Motivation zu kommen." Dabei gelte die wichtigste Regel: "Zuhören, darum geht es zuerst!"

In Nigeria ist der Bevölkerungsanteil von Christen und Muslimen ungefähr gleich hoch bei je etwa 40 Prozent. Viele Menschen leben im Alltag friedlich miteinander, ohne dass die Religion des Anderen störend wäre. "In den Norden von Nigeria würde ich nur in zivil gehen, dort möchte ich nicht als christlicher Priester erkannt werden", gibt Oyibo unumwunden zu. Gewisse Risiken müsse man durch kluge Planung kalkulierbar machen. "Es ist besser, bewusst zu leben als mit Angst."

An "seiner" Universität gibt es auch eine islamische Fakultät und auch dort sei der Dialog nicht auf allen Ebenen einfach: "Manchmal muss man sich langsam und vorsichtig annähern." Im Alltag aber habe er auch schon als Kind gelernt, dass andersgläubige Nachbarn und Freunde gerade bei religiösen Festtagen auch eine Bereicherung sein können. "An Festtagen wird in einem besonders großen Topf gekocht und wenn das Essen fertig ist, tragen die Kinder davon zu Nachbarn und Freunden, das ist ein schöner Brauch."

Ein wichtiger Bestandteil eines Festessens ist in seiner Heimat dabei "Fufu" - eine Art Knödel aus Yams oder Maisstärke, ähnlich den deutschen Kartoffelklößen und das Leibgericht des fröhlichen Priesters. "Nach meinem ersten Gottesdienst in Bermersbach war ich bei einer netten Dame eingeladen. Frau Wunsch hatte Klöße gekocht. Ich habe mich so gefreut, das war für mich ein Geschenk des Himmels!"; strahlt er offen über das ganze Gesicht.

Schnell Kontakt zu Murgtälern gefunden

Pfarrer Thomas Holler kannte er schon aus seiner Studienzeit: "Er hat nächtelang meine Doktorarbeit Korrektur gelesen", erinnert er sich dankbar: Eine Theologin aus dem Murgtal kennt er ebenso gut: Die Professorin Johanna Rahner, die an der Universität Tübingen einen Lehrstuhl für Dogmatik innehat, kam zu Besuch in die alte Heimat. Schnell hat er Kontakte zum Alltag der Murgtäler geknüpft. Bei einem Ferien-Grillfest mit deutschen Kindern und Flüchtlingskindern war er dabei. Gemeinsam mit dem Gernsbacher Solarspezialisten Günther Westermann analysierte er die Möglichkeiten, seine bestehende Solaranlage in Nigeria zu verbessern: "Mit dem neuen Konzept könnte ich sogar einen Kühlschrank anschließen." Die Stromversorgung auch in einer Stadt wie Ayangba mit 100000 Bewohnern ist schwierig: "Der Strom kommt nur stundenweise, eine Woche lang nachts und in der nächsten Woche tagsüber, aber keiner weiß, wann und wie lange genau."

Oyibo hat die Zeit im Pfarrhaus von Forbach auch dazu genutzt, an seinen wissenschaftlichen Publikationen zu arbeiten. Die Ferien sind schnell vorbei und daheim am Äquator wird er nicht nur von den Studenten (rund 350 kommen pro Vorlesung), sondern auch von seiner Familie, der Mutter, den Brüdern und seinen zwei Hunden sehnlichst erwartet.

Ob er sich vorstellen könnte, wieder einmal in die Seelsorgeeinheit zu kommen? "Das hängt von den Ferienzeiten an meiner Universität ab - aber ich hoffe sehr, dass ich wieder einmal kommen darf, die Zeit hier war sehr schön und die Menschen so nett", sagt der Geistliche lächelnd.