Kaiser Wilhelm II. bei der Hahnenbalz

Gernsbach - Der Kaltenbronn war und ist auch ein Hort jagdlichen Brauchtums. Bei Hofjagden wurden die alten Gewohnheiten und die jagdlichen Sitten besonders bewahrt. Die Aufenthalte von Kaiser Wilhelm II. während der Hahnenbalz auf dem Kaltenbronn waren Glanzpunkte jagdlichen Brauchtums. Über diese berichteten vor alle m der kaiserliche Büchsenspanner Josef Rollfing in "Wild und Hund", "Der Murgthäler" und "Gernsbacher Bote", sowie das "Rastatter Wochenblatt".

Die Anreise erfolgte mit dem regelmäßig aus fünf Waggons bestehenden kaiserlichen Hofzug. Prunkstück des Zugs war der prächtige sechsrädrige, blau-weiß lackierte Hofsalonwagen. Die Bahnhöfe der Murgtalbahn, die Gemeinde Reichental und der Kaltenbronn waren beflaggt. Am 24. April 1897 empfing seine Majestät beim Haltepunkt an der Reichentäler Straße in Hilpertsau begeisterte Hochrufe eines zahlreichen Publikums. Ein sichtlich gut gelaunter Kaiser bedankte sich hierfür freundlichst. Von dort brachte eine Hofdroschke den Kaiser, den Erbgroßherzog Friedrich und den Prinzen Max zum Jagdhaus in Kaltenbronn. Das aus dem Flügeladjutanten, dem Oberhofmarschall, dem Leibarzt und dem großherzoglichen Hofjägermeister bestehende Gefolge fuhr mit der Postkutsche.

Während der Anwesenheit des Kaisers auf dem Kaltenbronn wurden vom 25. Infanterieregiment von Lützow Rastatt jeweils vier Waldhornbläser abgestellt. Der Kaiser ging abends zur Zeit des Einschwingens der Auerhähne auf die Bäume auf Pirsch und frühmorgens gegen drei Uhr auf die Balzjagd. "Am Abend des 24. April 1895 hatte der von seinem Büchsenspanner Rollfing und von Hofjägermeister von Schilling begleitete Kaiser besonderes Jagdglück und erlegte drei Auerhähne. Voller Freude ging es hinunter nach Kaltenbronn und der grüne Bruch am Hut zeigte an, dass der allerhöchste Jäger erfolgreich war."

Die Waldhornbläser empfingen den Kaiser mit dem "Fürstengruß", der damals nur höchsten und allerhöchsten Herrschaften vorbehalten war. Danach gedachte man mit dem Blasen "Auerhahn tot" des erlegten Wildes und beendete anschließend die Jagd stilvoll mit dem intonierten "Halali".

Während des Mittagessens spielte im Jagdhaus das Hornquartett des Infanterieregiments Rastatt auf. Nachmittags unterhielten sich der Kaiser und sein Gefolge durch Schießübungen mit Büchse und Flinte auf farbige Glas- und Holzkugeln, die in zwischen Tonnen gespannten Drähten pendelten oder in die Luft geworfen wurden. Ferner wurde auf gasbefüllte Ballons und auf Scheiben geschossen. Eine Attraktion war hierbei eine feststehende Scheibe, aus der ein Auerhahn hervorsprang, wenn das Zentrum getroffen wurde.

Eine bestens erhaltene Schützenscheibe erinnert an das Jägerschießen auf dem Kaltenbronn vom 25. April 1899, bei dem sich Kaiser Wilhelm II. mit acht weiteren Schützen seines Gefolges mit je einem Schuss aus 50 Meter Entfernung maß. Die kunstvoll bemalte Scheibe mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern zeigt als jagdliches Motiv ein fliehendes Rotwildrudel während der Brunftzeit.

Auf dem inneren hellbraunen Rand sind Kaiser Wilhelm II. und auf dem äußeren dunkelbraunen Rand die anderen Teilnehmer, darunter der Erbgroßherzog und Prinz Max von Baden, kalligraphisch festgehalten. Die einzelnen Schießergebnisse sind anhand der Einschüsse auf der Rückseite schriftlich dokumentiert. Nach diesen musste sich der Kaiser dem Gernsbacher Oberförster Dr. Julius Ebert als "Schützenkönig" geschlagen geben.