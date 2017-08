Ein Ort im Ausnahmezustand

Es war ein stetiges Rinnsal an Fahrzeugen, die in Hilpertsau auf der Höhe des Netto-Markts auf die Absperrung stießen. An Wenden und Zurückfahren dachte fast niemand. Stattdessen bogen die Autos und Motorräder in die Bahnhofstraße ein, um sich einen Weg an der Baustelle vorbei zu suchen. Den Kennzeichen zufolge waren es meist Ausflügler und Urlauber auf dem Weg Richtung Freudenstadt - Ortsunkundige also, die nicht wussten, dass es an dieser Stelle keine Ausweichroute für die Hauptschlagader des Straßenverkehrs im Murgtal gibt.

Eine Anwohnerin zählte am Samstagvormittag in einer Viertelstunde 30 Fahrzeuge in der Bahnhofstraße, im Schnitt eines alle 30 Sekunden, die sich dann auf der Suche nach einem Ausweg immer weiter in die höher gelegenen Straßen verirrten. Erstaunlich wenige hielten an, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Wer fragte, so wie eine Frau aus Mannheim, gab als Entschuldigung an, dass die Ausschilderung so schlecht gewesen sei. Ein besonders dreister Motorradfahrer mit Rottweiler Kennzeichen missachtete um die Mittagszeit am Samstag alle Verbotszeichen und fuhr auf dem kombinierten Rad- und Fußweg entlang der gesperrten Murgtalstraße und gefährdete so Passanten und entgegen kommende Radler, denn die "Tour de Murg" blieb während der Vollsperrung offen und wurde auch rege genutzt.

Andere Fahrzeuglenker waren einfach nur frustriert. Ein Bikerpaar aus Neustadt an der Aisch wollte von Bad Herrenalb nach Reichental, stand an der Ecke Bahnhofstraße/Zinsäckerstraße, beugte sich verzweifelt über das Navi und war "stinksauer". Wohl gemeinte Ratschläge wurden nicht mehr wahrgenommen: "Wir kommen nie wieder hierher!"

Einen besonderen Brennpunkt bildete das Baugebiet "Eben" mit der Anton-Götz-Straße, und das aus zwei Gründen. Um den Einwohnern von Reichental oder umgekehrt dem Sozialdienst oder Rettungsfahrzeugen an diesem Wochenende einen zumutbaren Weg von und nach Gernsbach zu gewähren, hatte die Stadt den ansonsten mit einer Schranke verschlossenen Feldweg zur L76b geöffnet. Die Information lief unter der Hand, um Auswärtige nicht anzulocken. Gleichzeitig ist bei Google, wie Anwohner berichteten, der Fußweg inmitten des Baugebiets und der anschließende Feldweg als Straße zur L76b ausgewiesen - und damit auch als Schlupfloch, um abwärts nach Weisenbach und weiter Richtung Freudenstadt zu gelangen.

An Wochenendruhe war hier in dem sonst eher abgeschieden gelegenen Viertel am wenigsten zu denken, auch wenn die Stadt mit einer kurzfristig eingerichteten Einbahnstraßenregelung den Strom zu kanalisieren suchte. Gegen ein Uhr am Samstag waren es in nur fünf Minuten 15 Fahrzeuge, die den Abzweig zum Feldweg passierten. Etwa die Hälfte bog ab, die anderen fuhren weiter im Kreis, weil ihnen das von der Stadt eigens angebrachte Hinweisschild "Reichental" nichts sagte.

Ortsvorsteher Walter Schmeiser äußerte sich gegenüber dem BT verärgert über die "Ignoranz der Autofahrer". "Jeder ist des Lesens mächtig", meinte er mit Blick auf die Fahrzeuglenker, die die mehrfachen Umleitungshinweise vor und auch kurz nach dem Gernsbacher Tunnel und in der Stadt selbst nicht zur Kenntnis genommen hatten.

Der Einbau des lärmmindernden Asphalts ging unterdessen an dem Wochenende planmäßig vonstatten. Zwei etwas versetzt fahrende Asphaltfertiger brachten am Samstag ab 6 Uhr die neue Fahrbahndecke auf. Der bis zu 180 Grad heiße Asphalt wurde mit einer Geschwindigkeit von zwei Metern pro Minute auf der Fahrbahn verteilt und dann mit Walzen verdichtet. Bereits um halb zwei war die Ochsenbrücke erreicht. Parallel wurde im Süden (Richtung Weisenbach) zwischen der Verkehrsinsel und der Brücke zum Kartonhersteller Smurfit Kappa Baden Board die murgseitige Fahrbahn abgefräst. Am Sonntag stand noch die Asphaltierung dieses Bereichs und der Einbau der Schachtdeckel über die gesamte Strecke an.