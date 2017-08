"Bayrischer Abend" auf der Murginsel Gernsbach (vgk) - Die äußeren Bedingungen für einen Hock auf der Murginsel waren am Samstag einfach ideal. Die Musik der Stadtkapelle Gernsbach sowie der "Schulhaus-Band" aus Hörden und laue Temperaturen lockten zahlreiche Besucher bis in den späten Abend auf die Insel. Das Motto "Bayrischer Abend" und Blasmusik satt ließen das Stimmungsbarometer in den Besucherreihen steigen. (vgk) - Die äußeren Bedingungen für einen Hock auf der Murginsel waren am Samstag einfach ideal. Die Musik der Stadtkapelle Gernsbach sowie der "Schulhaus-Band" aus Hörden und laue Temperaturen lockten zahlreiche Besucher bis in den späten Abend auf die Insel. Das Motto "Bayrischer Abend" und Blasmusik satt ließen das Stimmungsbarometer in den Besucherreihen steigen. Der traditionelle "Inselhock" der Stadtkapelle stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestehens der Volksbank Baden-Baden/Rastatt. Die Murgtäler Kunden und Mitglieder der Bank durften sich zusätzlich über Wertbons für ein zünftiges "Brathendl" und ein dazu passendes Getränk freuen. Musik, Essen, Getränke, Dirndl und Lederhosen ergaben ein stimmiges Bild und verliehen dem Hock Wies'n-Charakter. Die Volksbank genauso wie die Stadtkapelle können auf eine 150-jährige Tradition blicken. Wobei die Kapelle, gegründet 1863, die ältere Formation ist. Der industrielle Aufschwung im Murgtal brachte es mit sich, dass sich in Gernsbach im Dezember 1872 ein Vorschussverein nach dem Rastatter Vorbild gründete. Dazu trafen sich im Alten Rathaus 70 Personen, um die Genossenschaftsbank aus der Taufe zu heben. Zweifelsohne kommen auf diese Weise, wenn nachgerechnet wird, keine 150 Jahre zusammen. Diese Ehre gebührt dem Vorschussverein Rastatt, der 1867 aus der Taufe gehoben wurde. In allen drei Filialbereichen der Bank finden in diesem Jahr aus diesem Grund Jubiläums-Hocks statt, wie Voba-Mitarbeiter erzählten. Den Hock auf der Murginsel als "Bayrischer Abend" stattfinden zu lassen geht auf einen Vorschlag der Stadtkapelle zurück, so die Bankvertreterinnen. Die Begrüßung der Gästeschar übernahm die Vorsitzende der Stadtkapelle, Martina Mary. Mit schwungvollen Weisen, unter der Leitung von Petra Tuschla-Hoffmann, wurden am späten Nachmittag die Freunde zünftiger Blasmusik auf das Wies'n-Geschehen musikalisch eingestimmt. Danach machten die Musikerinnen und Musiker die Stühle frei für die Hördener Schulhaus-Band, die nach einer kurzen Pause mit dem knackig intonierten "Deutschmeister Regimentsmarsch" die erste von drei Runden musikalisch eröffneten. Auch die von Mario Tschan dirigierte Formation wusste die Blasmusikfans mit dem für den Abend ausgewählten und mit viel Applaus bedachten Repertoire aus Polka-, Marsch- und Alpenrockklängen zu begeistern.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben