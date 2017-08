"Tolle Aussichten" als reizvoller Lohn

Gaggenau - "Ganz ohne Schieben geht es auch dieses Jahr nicht bei der Tour de Gaggenau", warnt Bernhard Veit. Der passionierte Radfahrer von der Volksbank Baden-Baden/Rastatt schiebt jedoch schnell ein Versprechen hinterher: "Auch wenn mancher flucht - am Schluss freut sich jeder über die tolle Aussicht."

Bei der 32. Auflage arbeitete das Jugendrotkreuz um Florian Kiefer einmal mehr eine neue abwechslungsreiche Route durchs Murgtal aus. Am Sonntag, 10. September, erfolgt ab 10.30 Uhr der Start auf dem Marktplatz in Gaggenau. Die letzten Radler machen sich um 12 Uhr auf den diesmal rund 15 Kilometer langen Weg. Über die Viktoria- und Bruchgrabenstraße geht es heuer gen Bad Rotenfels und am Forsthaus vorbei. Dort erfolgt der erste Anstieg. "Überwiegend fahren wir fern der Straße. Die Strecke ist mit einem normalen Rad problemlos zu bewältigen", wirbt DRK-Jugendleiter Kiefer für die Teilnahme von Familien mit Kindern. Bis 16 Jahre sind sie frei. Ältere zahlen wie gewohnt am Marktplatz zwei Euro für die Stempelkarten und erhalten kostenlose isotonische Getränke von der Stadtapotheke an der ersten Stempelstelle. Den Reinerlös spendet die Volksbank wieder für die Verbesserung des Radwegenetzes in Gaggenau.

Veit erwartet wie alljährlich rund 300 Mitfahrer. "Selbst bei schlechtem Wetter sind es immer 200. Wird es super, haben wir auch 400 Teilnehmer", erinnert sich der Firmenkunden-Bereichsleiter von Tour-de-Gaggenau-Sponsor Volksbank. Vom Forsthaus geht es weiter über Feldwege nach Winkel und zur ersten Stempelstelle am Ortsausgang in Richtung Oberweier. Dort kredenzt das Jugendrotkreuz auch Getränke.

Durch Oberweier strampeln die Tour-de-Gaggenau-Fans in die Ettlinger Straße und auf dem Feldweg gen Bischweier. Auf die Schotterstrecke weisen weitere der 80 Schilder hin und mahnen zur Vorsicht. Auf dem Radweg geht es in Richtung Ortseingang Bischweier und über den Feldweg "Im Galgenfeld" ins Bad Rotenfelser Industriegebiet. An der Schlossakademie vorbei und auf dem Radweg durch den Kurpark und auf dem Waldweg Richtung Traischbachstadion kommen die Starter bei den Tennisplätzen von Grün-Weiß Gaggenau zur zweiten Stempelstelle. Danach ist es nicht mehr weit bis ins Ziel.

Auf dem Marktplatz werden um 14 Uhr die letzten Mitfahrer eintreffen. Dort lädt ein kleiner "Familientag" zum Verweilen ein: Eine Fahrradpräsentation gehört ebenso dazu wie die Codierung von Fahrrädern durch den Verband ADFC. Die Volksbank bietet Kinderschminken an. Tischzaubern und eine Buttonmaschine dürften den Nachwuchs ebenso erfreuen. Das DRK Gaggenau und "Brezels" sorgen für die Bewirtung. Durch das Programm führt Moderator Thomas Riedinger.

Er verweist auch besonders auf die Verlosung. Jeder Teilnehmer mit Startkarte nimmt automatisch am Volksbank-Gewinnspiel teil. Als Hauptpreis ist wieder ein Fahrrad ausgesetzt. "Der Junge, der es im Vorjahr gewann, war richtig happy", erinnert sich Veit noch gut. Die weiteren 14 Preise wie ein Besuch im Europa-Park in Rust samt Übernachtung lassen sich ebenso sehen. "Beim Familientag brauchen wir nichts zu ändern", setzen Veit und sein Volksbank-Kollege Matthias Kohl auf das "bewährte Erfolgsrezept". Dazu gehört jedoch vor allem: "Auf der Tour de Gaggenau entdeckt jeder Radfahrer neue reizvolle Ecken, an denen er vorher noch nie war."