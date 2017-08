Alleingang für Weisenbachs Rathauschef Toni Huber



Weisenbach/Loffenau (ham) - Das Kandidaten-Karussell hat sich im Murgtal ausgedreht: Gestern sprang erwartungsgemäß keiner mehr in Weisenbach und Loffenau auf. Um 18 Uhr war in beiden Rathäusern Bewerbungsschluss für die Bürgermeister-Wahl am 24. September. "Es lagen keine weiteren Bewerbungen im Briefkasten", berichteten Walter Wörner und Daniela Tamba als Hauptamtsleiter unisono aus Weisenbach beziehungsweise Loffenau. Für Toni Huber wird das Votum somit wieder zum Alleingang. Vor nahezu exakt acht Jahren, am 27. September 2009, erhielt er 99,3 Prozent der Stimmen. Der Schultes hofft sicher wieder auf eine ähnlich hohe Wahlbeteiligung, die trotz der fehlenden Wahl zwischen mehreren Kandidaten stolze 73,8 Prozent betrug. Huber darf diesmal sogar auf einen noch höheren Wert hoffen, weil gleichzeitig die Bundestagswahl ansteht - und somit generell mehr Bürger an die Urne schreiten. Der in Weisenbach beliebte Bürgermeister bleibt jedenfalls weitere acht Jahre im Amt - 24 hat er bereits auf dem Buckel. Damit ist er künftig der dienstälteste Rathaus-Chef im Murgtal. Der ebenso lange amtierende Dieter Knittel geht in Gernsbach in Ruhestand. Julian Christ beerbt ihn nach seinem klaren Wahlsieg mit fünf Sechsteln der Stimmen. Der einsame Rekordhalter Erich Steigerwald macht dagegen nach 40 Jahren in Loffenau Schluss. Das Rennen um seine Nachfolge scheint spannend: Sascha Maier wie Markus Burger, die beide in Loffenau aufgewachsen, kamen bei Bürgergesprächen gut an und gelten als Diplom-Verwaltungswirte als fachlich versiert. Der 32-jährige Burger stieg beim Landratsamt Konstanz 2013 zum Leiter der Finanzverwaltung auf und ist zusätzlich Mitgeschäftsführer der Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH. Der 29-jährige Maier sammelte als Kämmerer in Ötigheim wertvolle Erfahrung für das Bürgermeisteramt. Beide positionierten sich als parteiunabhängige Kandidaten. Bisher hat sich auch keine der Loffenauer Fraktionen im Gemeinderat hinter einen der beiden Anwärter auf den Rathaus-Chefsessel gestellt - was ebenfalls auf ein ausgeglichenes Duell hindeutet. Beim Wahlkampf-Endspurt in Loffenau stehen in den letzten rund vier Wochen noch mehrere Termine auf dem Programm. So laden Markus Burger ("Sportgaststätte") und Sascha Maier ("Sonne") heute zeitgleich mit der Gemeinderatssitzung um 19 Uhr jeweils zu ihrem nächsten Bürgergespräch ein.

