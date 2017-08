Bundestagspräsident erlegt den "Schaufler"

Gernsbach - In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts litt das jagdliche Geschehen durch die beiden Weltkriege und das Dritte Reich. Es wurde in bescheidenem Rahmen hauptsächlich durch die großherzogliche Familie, ihren Verwandten und verdienten Hofbeamten geprägt.

Danach blühte die Jagd - und vor allem ihr Brauchtum im inzwischen zum Staatsjagdrevier gewordenen Kaltenbronn wieder auf. Das Jagdtagebuch des Forstamts Kaltenbronn beziehungsweise das Gästebuch des Hotels "Sarbacher" enthalten aus dieser Zeit zahlreiche prominente Eintragungen. So sind der äthiopische Kaiser Haile Selassie, der langjährige Bundestagspräsident Dr. Eugen Gerstenmaier, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und spätere Bundeskanzler Dr. Kurt Georg Kiesinger sowie die amerikanischen Generäle Clyde D. Eddleman, Kommandeur der 7. US Armee, und Frank F. Everest, Kommandeur der US Air Forces in Europa, als Jagd- und Staatsgäste belegt. Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier erlegte am 2. August 1961 den wohl bekanntesten Kaltenbronner Berghirsch, den "Schaufler" mit seiner typischen, kapitalen Schaufelkrone, um den er sich mehrere Jahre vergeblich bemühte.

In dieser hohen Zeit des jagdlichen Zeremoniells war das abendliche Verblasen der vor dem Hotel "Sarbacher" im Schein von vier großen Kienfeuern gelegten Jagdstrecke durch die Forstbeamten besonders feierlich. Dabei wurden von den Hornisten die Jagdsignale "Hirsch tot", "Jagd vorbei" und "Halali" geblasen.

Auch heute wird vor allem bei Gesellschaftsjagden das waidmännische Brauchtum beispielhaft gepflegt. Man trifft sich frühmorgens an der Kreuzlehütte. So wie man zur Jagd geht, von der Waffe über den Rucksack bis zum Hund. Die Bläser stehen gegenüber dem Schützen. Nach dem Jagdhornsignal "Begrüßung" heißt der Jagdleiter die Bläser, Schützen, Treiber und Hundeführer willkommen. Er erklärt alles Notwendige zur Sicherheit und Organisation, wünscht anschließend "Waidmannsheil" und lässt danach "Aufbruch zur Jagd" blasen. Die Treibjagd wird durch das Signal "Aufhören zu Schießen - Hahn in Ruh" abgeblasen.

Nach der Jagd wird das Wild zur Strecke gelegt. Dabei wird es möglichst lebensnah aussehend mit der Herzseite nach oben niedergelegt. Die einzelnen Wildarten werden in einer genau festgelegten Folge getrennt nach Geschlechtern und entsprechend ihrer Stärke platziert. Dem männlichen Wild wird als Geste der Versöhnung und als Wegzehrung der "letzte Bissen", ein Zweig quer durchs Maul gesteckt. Danach nehmen die Jäger vor der Strecke mit Blick auf das Wild Aufstellung. Die Bläser stehen rechts hinter der Strecke, daran anschließend die Treiber, davor links die Hundeführer.

Wenn so aufgestellt ist, gibt der Jagdleiter das Ergebnis der Jagd bekannt und die erfolgreichen Schützen erhalten von ihm den "Schützenbruch". Danach bittet der Jagdleiter die Strecke feierlich zu verblasen. Die Hornisten spielen darauf die Totsignale der erlegten Wildarten in der Reihenfolge der Strecke. Danach klingt die Jagd aus mit den Signalen "Jagd vorbei" und "Halali". Die Jagd draußen im Revier ist damit beendet.

An grün gedeckter Tafel vor dem wärmenden Kachelofen und mächtigen Hirschgeweihen findet die Jagd in der Jägerstube des Hotels "Sarbacher" beim "Schüsseltreiben" für alle ihren wohlverdienten Abschluss. Wenn die Jagdhörner "Zum Essen" blasen, kommt die Zeit für das Erzählen von Jagderlebnissen und Jägerlatein, aber auch für einen guten Trunk zum Gedenken an die erlegten starken Hirsche, das die Jäger "Tottrinken" nennen. Alle sind sich in dem Wunsch einig, dass der Kaltenbronn stets bleibt, was er immer war: ein Refugium für den Auerhahn, den Charaktervogel des Schwarzwalds, und den Rothirsch, den König der Wälder.

Alles dies und vieles mehr kann man in der aktuellen Sonderausstellung "Hochmoor, Wald und Kaiserjagd" im Infozentrum Kaltenbronn sehen und erleben. Sie wird im Rahmen des großen Waldfests und dem Naturpark-Markt ab Sonntag, 3. September, zu sehen sein, wenn das Infozentrum Kaltenbronn zusammen mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord seinen zehnten Geburtstag feiert (wir berichteten).