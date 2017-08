"Mein Hobby ist meine Arbeit"

Dieser Arbeitsplatz ermöglicht der Familie den ersehnten Neustart in Deutschland. Ob es jemals wieder ein Leben in seiner Heimat Syrien für ihn, seine Frau und die vier Kinder geben wird, daran hat der 39-Jährige erhebliche Zweifel. "Ich glaube nicht, dass der Krieg in meinem Land jemals aufhört und die Familie nach Syrien zurückkehren kann. Dort ist nichts mehr", führt Yahya Alahouri aus und fügt wenig hoffnungsfroh hinzu: "Mein Haus und meine Firma sind zerstört. Ich habe dort keine Möglichkeiten mehr."

In Damaskus, der syrischen Hauptstadt, leitete Alahouri mit seiner Mutter und zwei Mitarbeitern einen kleinen Betrieb für Klima, Sanitär und Heizung. Er ist somit nicht ganz branchenfremd, was die Ausbildung für ihn erheblich vereinfacht. Nach der Flucht aus Damaskus in den Libanon arbeitete er zunächst bei einer Firma, die sich mit Klimaanlagen beschäftigte. "Heizung braucht dort keiner", erläutert der Flüchtling. Doch die Arbeitsbedingungen waren sehr schlecht, erzählt er von dieser Zeit. Einen weiteren Arbeitsplatz fand er in Angola in einer Fabrik, in der Waschmittel hergestellt werden. Ein Freund vermittelte ihm den Arbeitsvertrag. 18 Stunden schuftete er täglich dort als Elektromechaniker, bis er vor einem Jahr und drei Monaten das Flugzeug nach Deutschland bestieg. Die Mutter, der Bruder, seine Frau und die drei Kinder, der zweite Sohn wurde erst vor fünf Monaten in Gaggenau geboren, flüchteten über das Mittelmeer nach Europa.

Ein Teil der Familie lebt heute in Stuttgart. Für Ehefrau Hanan Alhalabi, die beiden Töchter und den Sohn endete die Flucht in Gaggenau, wo der Nachwuchs auch die Schule besucht. "Im Libanon gab es für sie diese Möglichkeit nicht", meint der Vater.

Voller Motivation lernte der Asylsuchende Deutsch. In den Ferien kam jedoch Langeweile auf. Die Vermittlung des Praktikumsplatzes an einem Tag in der Woche durch Dirk Böhmer von "Kindgenau", Daniela Riedinger und die unterstützende Familie Mühlhäuser bei der Firma Haller GmbH, Sanitär-Heizung-Blechnerei in Bad Rotenfels, kam wie gerufen.

"Der 39-Jährige ist jetzt nicht gerade der klassische Auszubildende aber hochmotiviert. Mir ist es wichtig, dass er so schnell wie möglich auf unseren Stand kommt", meint Jochen Haller, der Geschäftsführer, zufrieden mit seinem ehemaligen Praktikanten. Seit 15. Juni ist Alahouri fest angestellt in der Firma. Auch seine Mentoren und Kollegen Christian Ohlott und Fabian Keller zeigen sich begeistert von dem Willen des Syrers zu lernen. "Mein Hobby ist meine Arbeit", sagt dieser glücklich, die Arbeit gefunden zu haben. "Yahya ist ein positives Beispiel für Integration, die ohne Motivation und diesen Willen nicht funktionieren kann. Ich sehe keine fachlichen Probleme, ihn zu den Kunden zu schicken, Aufträge selbstständig abzuarbeiten", sagt Ohlott, voller Achtung für den Elan seines neuen Kollegen und bezeichnet ihn als Vorbild für alle.

Führerscheinprüfung im September

Haller: "Ohne den Einsatz von Christian Ohlott und Fabian Keller wäre das nicht hinzukriegen gewesen, das ist nicht alltäglich." Im September steht für den Gaggenauer Neubürger noch die praktische Fahrprüfung an. Theorie hat er schon bestanden. Einen Führerschein hat er zwar, doch der verliert nach einem halben Jahr in Deutschland seine Gültigkeit. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, kann er selbst zu den Kunden rausfahren. Darauf freut sich nicht nur Haller, sondern auch sein "Auszubildender. Ein Problem gibt es dennoch: "Ich habe Hochdeutsch gelernt", meint der zwischenzeitlich anerkannte Flüchtling Yahya Alahouri lachend. Gleichwohl zeigt er sich zuversichtlich; auch bald die örtliche Dialekthürde nehmen zu können.