Wichtige West-Ost-Achse für Gäste aus aller Welt

Gernsbach - Zunächst ist die Waldbachstraße eine ganz normale Verbindungsstraße, die sich nahtlos im Bereich der Stadthalle auf der Höhe des Streckfuß an die dort endende Badener Straße anschließt - mit Häusern auf der rechten und der Stadtmauer auf der linken Seite. Auch ist sie idyllisch anzusehen. Das war jedoch nicht immer so. Keine Straße in Gernsbach hat in den vergangenen 30 Jahren stärker ihr Gesicht verändert als die Waldbachstraße.

Schon beim Namen geht es los. Heißt sie nun Wallbach- (wie viele Einheimische sie bezeichnen) oder Waldbachstraße (so der offizielle Name)? Ganz einig sind sich die Chronisten in diesem Punkt nicht, wie Straße und Bach richtig genannt werden. Dr. Franz Schneider, 1920 bis 1928 Professor an der hiesigen Höheren Bürgerschule, schreibt ausnahmslos von Wallbach. Aber einen Wall gab es an dieser Stelle nie. Die Stadtmauer bestand schon immer aus Stein. In sämtlichen offiziellen Beschreibungen und auf Straßenschildern steht Waldbachstraße geschrieben.

Das gilt auch für den Bach, der sich unbeirrt den Berg hinunter, vorbei an der Stadtmauer in Richtung Murg schlängelt. Seine Quelle ist im Bereich des Walheimer Hofs zu finden. Im Freiheitsbrief der Stadt von 1583 heißt es erstmals "Wallbach". Jedoch im Stein- und Feldlochungsbüchlein von 1770 (einem Vorläufer des heutigen Grundbuchs) erhielt das Wort "Waldbach" offiziellen Charakter, wie Stadtarchivar Winfried Wolf in seiner Publikation anlässlich der Sanierung der Waldbachstraße schreibt. Eins kann sicher gesagt werden: Die Aussprache des Straßennamens trennt ganz klar den Einheimischen vom Auswärtigen.

So uneindeutig die Straßenbezeichnung auch ist, so war die Straße in der Vergangenheit - und ist es bis heute - von nicht unerheblicher Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung von Gernsbach. Die Landesstraße ist unter anderem eine wichtige West-Ost-Achse für Touristen aus aller Welt, die vom Oostal kommend das Murgtal besuchen wollen, genauso wie für den Lieferverkehr. Auch Freiherr Karl von Drais soll die 375 Meter lange Straße für seine erste Ausfahrt mit dem Laufrad in Richtung Baden-Baden genutzt haben. Ebenso wie der erste Omnibus vor mehr als 100 Jahren.

Man stelle sich folgendes vor: Eine schmale Straße, an beiden Seiten dicht bis in zweiter Reihe mit Häusern und Schuppen bestanden, die nur Einbahnverkehr zuließ. Drei Bürgermeister beschäftigten sich mit dem Umbau der Straße. Den Grundstein für den Ausbau und die Umgestaltung der Straße legte der erst kürzlich verstorbene Altbürgermeister Rolf Wehrle. 17 Häuser auf der linken Straßenseite, Bach abwärts wurden aufgekauft und abgerissen, um Raum für die Straßenverbreiterung zu schaffen.

Die Bürgermeister Wolfgang Müller und Dieter Knittel führten das begonnene Werk fort. Die Stadtmauer wurde in diesem Zuge wieder aufgebaut, Teile des bis dahin verdolten Waldbachs wurden freigelegt. Der Bach erhielt ein Bett aus Sandstein, das sich im unteren Bereich zu einem kleinen See verbreitert.

Geschaffen wurde dort ein Idyll mit Sitzmöbeln und Spielgeräten. Es galt Lösungen zu finden, um den steigenden Verkehr und einer zukünftigen zweispurigen Straßenführung gerecht zu werden.

Rund 13 Millionen Mark wurden für die Sanierung der Waldbachstraße von der Stadtverwaltung in die Hand genommen. Wobei der Grunderwerb mit rund zwei Millionen Mark zu Buche schlug. Die Kosten für die Straßenerneuerung bezifferte das Land mit drei Millionen Mark. Die historische Mühle am unteren Straßenende hatte Glück und konnte ihrem Wiederaufbau entgegensehen. Der Brunnen an der Hofstätte musste ebenfalls versetzt werden.

Die neugestaltete Waldbachstraße, wie sie sich heute präsentiert, ist vor diesem Hintergrund das Ergebnis einer ganzheitlichen Straßenraumgestaltung. Am 14. September 1993 gaben Vertreter des Regierungspräsidiums und des Straßenbauamts Karlsruhe zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Müller das Straßenbauwerk für den Verkehr frei.

Aktuell wohnen an der Straße 147 Bürger. "Das waren früher viel mehr", erinnert sich die 85-jährige Elfriede Böckeler, die über Jahrzehnte hinweg zusammen mit ihrem Mann die gleichnamige Bäckerei betrieb. Da gab es die Murgtalbuchhandlung, das erste selbstständig geführte Jugendzentrum, Beck-Schreibwaren, die Metzgerei Hamann, ein Fuhrgeschäft, Mode, das Badische Tagblatt, Getränke Stuck, ein Sattler und viele weitere Betriebe, zählt sie auf. "Heute ist die Waldbachstraße nicht mehr die, die sie einmal war. Es war ruhig und freundlich, einfach harmonischer", meint Elfriede Böckeler.

Dem kann Jutta Marco von der Restauration "Brüderlin" nur beipflichten. "Hier waren viele Geschäfte", bestätigt sie, nur wenige seien übrig geblieben. Viele Betriebe haben nach der Straßensanierung in diesem Bereich nie mehr richtig Fuß fassen können. "Die Straße ist zwar grüner. Es ist alles sehr gepflegt, aber es ist durch den Gegenverkehr auch lauter geworden", erklärt Jutta Marco.

"Etwas schmucklos" findet Fide Reiter vom Reisebüro im Bereich der Hofstätte die Waldbachstraße. Laut Lagebuch endet die Straße vor der Stadtbrücke.