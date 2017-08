BM-Wahl: Klage eingereicht

Rastatt



Miteinander statt aneinander vorbei Rastatt (dm) - Für die Umsetzung des im April verabschiedeten neuen Jugendbeteiligungskonzepts in Rastatt tritt Florian Seefeld am Freitag die Stelle als Jugendbeteilungsreferent an. Er will als Bindeglied Verwaltung, Gemeinderat und Jugendliche näher zusammenbringen (Foto: dm).