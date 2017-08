Feuchtfröhliches "Hundsbacher Manifest" von Willy Brandt

Von Michael Wessel Forbach - Weitgehend unbekannt ist sicherlich, dass vor 40 Jahren in Forbach Geschichte geschrieben wurde: Am 24. August 1977 unterschrieben der damalige SPD-Bundesvorsitzende Willy Brandt und der Vorsitzende der SPD von Baden-Württemberg, Erhard Eppler, im damaligen Hotel "Tannberg" das "Hundsbacher Manifest". Dieses besondere Dokument hat verständlicherweise im Gegensatz zu richtungsweisenden anderen Erklärungen keinen Platz in der offiziellen Geschichte der Partei gefunden - war es doch der krönende Abschluss einer feuchtfröhlichen Wanderung einiger Parteifreunde in einer ansonsten sehr kritischen Zeit. Eine kleine Wandergruppe hatte sich am Abend des 23. August im "Rebenhof" in Neuweier für eine Wanderung im Schwarzwald getroffen. Ihr gehörten neben Brandt und Eppler unter anderem der Spiegel-Korrespondent Norbert Pötzl, die damalige Bundestagsabgeordnete Dr. Renate Lepsius und der Geschäftsführer der Landes-SPD, Albrecht Bregenzer, an. Letzterem ist übrigens der Hinweis auf das ironische Hundsbacher Manifest zu verdanken. Am nächsten Tag führte der Weg über die Yburg und den Hauerskopf nach Hundsbach. Nach einigen Bieren und Gläsern Wein entstand dann im Hotel "Tannberg" das Hundsbacher Manifest. Darin formulierte man begleitet von Gelächter: "Der Zustand der Partei erfordert unverzügliches Handeln. Wir betrachten mit Sorge die Führer der Partei, die die Widersprüche unserer Zeit nicht aufzulösen vermögen. Um diesem Missstand abzuhelfen, haben sich entschlossene Mitglieder der Partei zusammengefunden, um die Partei in dieser ihrer verzweifelten Lage zu helfen und so hier und heute Schaden von diesem unserem Lande abzuwenden. Aus dieser unserer tief gefühlten Verantwortung für dieses unser Land haben wir uns nunmehr entschlossen, den Hundsbacher Kreis ins Leben zu rufen. Mit dem glühenden Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung verbinden wir deshalb die Forderung an die Partei, künftig wie folgt zu verfahren: 1. Fast jeder Sozialdemokrat darf tun und lassen, was er will. 2. Auch dazu ist er nicht verpflichtet. 3. Angriffe auf Vorsitzende sind keine absolute Garantie für Dreispalter in der gegnerischen und uns nahestehenden Presse." Weiter ging es am nächsten Tag über Seibelseckle und Schliffkopf sowie Allerheiligen zum Ruhestein. Von dort fuhr die Gruppe nach Oberkirch. Am Folgetag wurde die Wanderung gegen 16.30 Uhr in Ortenberg abgeschlossen. Bleibt die spannende Frage, ob das Original des Hundsbacher Manifests erhalten geblieben ist. Für Brandt und seine Wegbegleiter sollten es 1977 leider die letzten fröhlichen Tage bleiben, denn es folgte im September und Oktober der sogenannte Deutsche Herbst mit Anschlägen der Rote Armee Fraktion (RAF). Dazu kamen die Entführung und Ermordung von Hanns Martin Schleyer, die Entführung des Flugzeugs "Landshut" sowie Selbstmorde führender inhaftierter RAF-Mitglieder.

