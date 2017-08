Julian Christ sieht Klage gelassen entgegen

Gernsbach - Julian Christ hat ein gutes Gefühl. Das hat freilich weniger mit der gestern bekanntgewordenen Klage gegen die Gültigkeit seiner Wahl zum Bürgermeister der Stadt Gernsbach zu tun. Der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht sieht er gelassen entgegen. Vielmehr freut er sich auf seine neue Aufgabe, die ihn ab 1. Oktober in der Papiermacherstadt erwartet. In diese werde er - sofern der Gemeinderat ihm das Vertrauen schenkt - eben als Amtsverweser starten.

Dem 30-Jährigen sei vor allem wichtig, dass er die Amtsgeschäfte von Dieter Knittel ohne Zeitverzögerung übernehmen kann, denn es gebe viel zu tun. Christ ist voller Tatendrang, zumal er sein "altes Leben" in der Landeshauptstadt inzwischen weitgehend hinter sich gelassen hat. Mit seinem bisherigen Arbeitgeber, dem Innenministerium Baden-Württemberg, in dem er als Regierungsrat tätig war, hat er ebenso alles geregelt wie mit dem Vermieter seiner Wohnung in Stuttgart.

Und auch die Suche nach einer passenden Unterkunft in der "Perle des Murgtals" war von Erfolg gekrönt: Zusammen mit Ehefrau Jasmin werde Christ Ende September nach Staufenberg ziehen, kündigte der designierte Bürgermeister im BT-Gespräch an: "Es ist ein gutes Gefühl, alles in geregelten Bahnen zu haben."

Dass seine mit 83,56 Prozent der abgegebenen Stimmen klar gewonnene Wahl nach wie vor auf dem Prüfstand steht, stört den jungen Beamten wenig: "Es gehört zur Demokratie dazu, dass unsere Wahlen überprüft werden - auch gerichtlich", gibt er sich staatsmännisch. Zweifel an der Rechtmäßigkeit hat der 30-Jährige keine: "Ich bin überzeugt davon, dass bei der Wahl alles rechtmäßig gelaufen ist."

Das hat die Kommunalaufsicht des Landratsamts Rastatt bereits bestätigt, dennoch hat sein mit gerade mal 31 Stimmen bedachter Konkurrent Markus Krajnc die Anfechtung nun vors Verwaltungsgericht gebracht. Als Gründe nannte der Scheuerner bisher unter anderem die Wahlplakatierung von Christ und die Vorkommnisse am Abend der Kandidatenvorstellung, bei der Krajnc im Vorfeld bedroht worden sei und es keinen schalldichten Raum gegeben habe, in den sich die Kandidaten während der Reden der Mitbewerber hätten zurückziehen müssen. Im Kern gehe es ihm bei seiner Wahlanfechtung aber darum, die weiteren Verhandlungen der Stadt mit der Firmengruppe Krause bezüglich der Entwicklung auf dem Pfleiderer-Areal zu verzögern. Krajnc' Annahme, diese könnten nicht von einem Amtsverweser fortgeführt werden, ist allerdings nicht richtig. Als Amtsverweser hätte Julian Christ alle Kompetenzen eines Bürgermeisters, außer das Stimmrecht im Gemeinderat.

Die stark umstrittene Zukunft des kontaminierten Geländes eingangs der Stadt werde Christ im Falle seiner Wahl zur Chefsache machen, hatte er bei seinem ersten Bürgergespräch angekündigt: "Damit wir die Giftstoffe aus dem Boden kriegen." Über das Wie hat er bisher noch keine konkreten Aussagen getroffen, "das wäre unseriös". Fakt ist, dass der weitere Umgang mit dem Thema Pfleiderer eine seiner ersten Belastungsproben als Rathauschef werden dürfte.

Die SPD und die Freien Bürger, die ihn im Wahlkampf unterstützt haben, stehen mit ihrer Haltung, das Gelände zu versiegeln und es mit zwei Lebensmittelmärkten samt Parkplatz zu bebauen, im Widerspruch zu einem großen Teil der Gernsbacher Bürger, die mit ihren knapp 2000 Unterschriften die Entgiftung des Areals fordern. Sie werden vertreten von der Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach, deren früherer Sprecher Stefan Freundel ebenfalls als Bürgermeister kandidierte - allerdings nur auf 9,13 Prozent der abgegebenen Stimmen kam.

Julian Christ werde nach dem anstrengenden Wahlkampf und der Abwicklung seiner Angelegenheiten in Stuttgart im September noch ein bisschen Urlaub machen und seinen Umzug nach Staufenberg vorbereiten. Aber er werde auch die Zeit nutzen, um sich in die Themen des Rathauses einzuarbeiten.