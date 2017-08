Kandidaten-Duell am 13. September

Loffenau - "Gott sei Dank ist kein Politclown aufgetaucht", freut sich Erich Steigerwald, dass sich "zwei sehr gute, seriöse Bewerber" um seine Nachfolge als Bürgermeister bewerben. Weil er nach 40 Jahren ungern solchen "Politclowns" eine Bühne bieten wollte, hatte der Gemeindewahlausschuss zunächst davon abgesehen, eine Kandidaten-Vorstellung anzusetzen. Nun spricht aus Sicht der Bürgervertreter nichts gegen ein Duell der beiden Kandidaten. Am Mittwoch, 13. September, beginnt es um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle.

Um 19 Uhr ist Hallenöffnung. Eine halbe Stunde später werden die Bürger begrüßt. Danach beginnt der 32-jährige Markus Burger, der auf dem Stimmzettel den Listenplatz eins zugelost bekam, wie Steigerwald am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung berichtete. Ihm stehen genauso wie dem 29-jährigen Sascha Maier 20 Minuten zu. Direkt im Anschluss an die jeweiligen Redezeiten der Diplom-Verwaltungswirte, die beide aus Loffenau stammen, haben die Zuhörer zehn Minuten Gelegenheit, Fragen zu stellen. "Jeder aber maximal zwei", betonte Steigerwald, der damit die Gefahr von Monologen der Fragesteller bannen will.

Die Bewerber müssen während der Darbietungen des Konkurrenten den Saal verlassen. Powerpoint-Vorführungen sind nicht gestattet. Die Kandidaten-Vorstellung am 13. September wird mit einem "Videogerät aufgezeichnet, weil es für die Ortsgeschichte von Bedeutung ist", kündigte der noch amtierende Bürgermeister an. Er "rechnet mit einem sehr guten Besuch. Bei mir mussten die Leute vor 40 Jahren sogar draußen stehen", erinnerte sich Steigerwald an die Anfänge seiner Karriere als Lokalpolitiker.

Am Dienstagabend stahlen ihm die potenziellen Nachfolger quasi die Show. Kein einziger politisch interessierter Bürger verfolgte ausnahmsweise Steigerwalds Ausführungen über knapp 75 Minuten, weil Burger wie Maier gleichzeitig ab 19 Uhr in Loffenau zu Bürgergesprächen baten.

Auswirkungen auf das Rathaus zeigt der Wahlkampf bereits: Beim ersten Bürgergespräch von Maier waren die Hundehäufchen ein Anliegen der Bürger, das einige umtrieb. Zuhörer ließen damals durchblicken, dass dieses Thema im Rathaus als "Lappalie" abgetan werde und man sich diesbezüglich nicht ernst genommen fühle (wir berichteten).

Nachdem der Ötigheimer Kämmerer Maier ankündigte, im Falle seiner Wahl ein "stets offenes Ohr" zu haben und sich darum zu kümmern, sagte jetzt Steigerwald doch selbst den Hundehäufchen den Kampf an. "Der Bauhof stellt vier neue Hundetoiletten auf", kündigte der Bürgermeister in seiner vorletzten Gemeinderatssitzung sein "letztes eigenmächtiges Invest an", um Abhilfe zu schaffen. Die Gemeinde holt jetzt zunächst Angebote ein. Hauptamtsleiterin Daniela Tamba rechnet mit rund 600 Euro je Hundetoilette. Diese werden dann am Sägmühlteich, an der Wassertretstelle, im Bereich des Obst- und Gartenbauvereins und am Erdbrüchle aufgestellt.