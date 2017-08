Die Zukunft des "Jubilars" ist ungewiss Gaggenau (red/tom/uj) - Ob es am jetzigen Standort in Gaggenau in zehn Jahren noch ein Hallenbad geben wird, ist momentan ungewiss. Seit 50 Jahren existiert das Bad. Ortsbildprägend seitdem, wenn auch von außen nicht gerade schön, bestimmt es seither doch die nördliche Seite der Einfahrt über die Konrad-Adenauer-Brücke in den Stadtkern. Am 30. September wird das Jubiläum gefeiert. Schülergenerationen werden sich an den Schwimmunterricht erinnern, an die ewig blinden Glasscheiben, die engen Umkleidekabinen und die abenteuerlichen Fuß-Desinfektionssprüher. Bot das Hallenbad immerhin ausreichende Gelegenheit für den Schulsport, so erwies sich das 25-Meter-Becken bald als wenig wettkampftauglich für sportlich ambitionierte Schwimmer. Seither hat sich das Bad außen und auch innen gewandelt. Das Gebäude selbst erfuhr 2002 einen maßgeblichen Umbau samt Modernisierung. Die Sanierungsarbeiten machten das Hallenbad vor allem für Familien attraktiver: Ein Kleinkinderbecken mit Regenbogenrutsche sowie ein Wellness- und Massagebecken wurden eingebaut. Hinzu kam auch eine Ruhezone mit mehreren Liegen. Darüber hinaus erhielt das seit 2004 "Murgana" genannte Hallenbad ein Fitnessstudio sowie zwei Sonnenbänke. Der Wunsch nach einem Hallenbad war schon seit den 1920er Jahren vorhanden. Es gab zwar zwei Freibäder (Waldseebad und Kuppelsteinbad), aber keine Möglichkeit, um im Winter oder bei schlechter Witterung schwimmen zu gehen. Anfang der 1960er Jahre begannen die Diskussionen im Gemeinderat über den Bau eines Hallenbades. Zusätzlich zum Schwimmbad sollte die seit den 1920er Jahren bestehende Wasserheilanstalt mit ihrer Medizinischen Abteilung ins Projekt integriert werden. 1961 beauftragte der Gemeinderat das Stadtbauamt mit der Planung. Nachdem die Standortfrage geklärt war, begannen am 15. November 1964 die Bauarbeiten. Ab dem 30. September 1967, nach knapp dreijähriger Bauzeit, lockte das Hallenbad die Gaggenauer sowie die Bürger der umliegenden Gemeinden an. Besonders aber galt es, die "Freunde des Schwimmsports und noch mehr die Jugend anzusprechen, die in Sport und Spiel körperlich ertüchtigt werden soll", wie die Broschüre zur Eröffnung des Gaggenauer Hallenbades vermerkte. Die ursprüngliche Kombination aus Schwimmbad, medizinischer Bäderabteilung und Sauna bestand über Jahre. Doch mit dem Bau des Thermalbades Rotherma fiel die Sauna 1982 weg. Die Auswirkungen der Gesundheitsreform 1999 machten die Massagepraxis nicht mehr tragbar. 50 Jahre sind Anlass zum Feiern. Dabei ist die Zukunft des Bades mehr als ungewiss. Ein halbes Jahrhundert, da hat natürlich der Zahn der Zeit genagt. Und modernsten Anforderungen entspricht die Einrichtung nicht mehr. Deshalb gab es im Zuge der Bäderdiskussion in diesem Jahr Überlegungen, wie es mit dem Gaggenauer Hallenbad weitergehen soll. Doch eine Entscheidung über den künftigen Standort wurde ausgesetzt, nachdem sich die Kommunalpolitiker gegen ein Kombibad und für den Neubau des Waldseebads ausgesprochen hatten. Soll das Bad im Bestand saniert oder an anderer Stelle in der Stadt neu gebaut werden? Die Planungen sollen in beide Richtungen weitergeführt werden. Die Sanierungskosten mit Beibehaltung der Wasserfläche (250 Quadratmeter) werden von der von der Stadt beauftragten Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) auf vier bis fünf Millionen Euro geschätzt. Die Erweiterung des Murgana mit 375 Quadratmetern Wasserfläche würde demnach etwa sieben Millionen Euro kosten. Ein Neubau mit 510 Quadratmetern Wasserfläche würde je nach Standort zwischen 12,7 und 14,1 Millionen Euro verschlingen. Wann eine Entscheidung kommt, ist momentan offen. Der Bestand des "Murgana" ist für die nächsten Jahre gesichert. Bei der Bäderumfrage der Stadtverwaltung war für mehr als 66 Prozent der Teilnehmer eine gute Erreichbarkeit und eine zentrale Lage des Hallenbads wichtig. Für viele vorstellbar ist die Prüfung anderer Standorte. Im Gespräch sind Flächen beim Traischbachstadion oder im Traischbachtal, in der Innenstadt zwischen Luisenstraße und Hildastraße, am Stadteingang West (Fläche ehemaliges Freibad Bad Rotenfels) und beim Schulzentrum Bad Rotenfels. Auch der aktuelle Standort Hirschstraße wird von etlichen befürwortet. Erwähnt werden ferner Kleinkinderbereich und Sportbecken, gegebenenfalls Whirlpools, Warmwasserbecken und Sprungturm. Hauptnutzer des Bades sind die Schulen. Daneben sind Vereine (Turnerbund Gaggenau und DLRG) dort präsent.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Wieder Badespaß für Bello Bühl (sie) - Eine umstrittene Aktion findet ihre Fortsetzung: Das Schwarzwaldbad lädt am Ende der Freibadsaison vom 16. bis zum 18. September wieder zum Hundeschwimmen ein (Foto: sie). Bis dahin gehören die Becken noch den Menschen. Insgesamt kamen seit 15. Mai rund 70 000 Besucher. » Weitersagen (sie) - Eine umstrittene Aktion findet ihre Fortsetzung: Das Schwarzwaldbad lädt am Ende der Freibadsaison vom 16. bis zum 18. September wieder zum Hundeschwimmen ein (Foto: sie). Bis dahin gehören die Becken noch den Menschen. Insgesamt kamen seit 15. Mai rund 70 000 Besucher. » - Mehr Rastatt

Vollsperrung auf Leopoldring Rastatt (red) - Wegen Bauarbeiten im Leopoldring kündigt die Stadt Rastatt ab Montag, 21. August, eine Vollsperrung bis zum Ferienende sowie einspurigen Betrieb bis Ende Januar an. Zunächst werden zwischen Kehler Straße und Wallstraße neue Leitungen verlegt (Symblfoto: red/av). » Weitersagen (red) - Wegen Bauarbeiten im Leopoldring kündigt die Stadt Rastatt ab Montag, 21. August, eine Vollsperrung bis zum Ferienende sowie einspurigen Betrieb bis Ende Januar an. Zunächst werden zwischen Kehler Straße und Wallstraße neue Leitungen verlegt (Symblfoto: red/av). » - Mehr Rastatt

Bewegung und frische Luft Rastatt (red) - Spaß an der Bewegung zu vermitteln, ist ein erzieherischer Schwerpunkt in der Rastatter Kindertagesstätte Biber - Haus für Kinder. Für die 161 Kinder zwischen einem und sechs Jahren stehen in der Kita daher drei Bewegungsräume zur Verfügung (Foto: Stadt Rastatt). » Weitersagen (red) - Spaß an der Bewegung zu vermitteln, ist ein erzieherischer Schwerpunkt in der Rastatter Kindertagesstätte Biber - Haus für Kinder. Für die 161 Kinder zwischen einem und sechs Jahren stehen in der Kita daher drei Bewegungsräume zur Verfügung (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr