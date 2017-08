Verstöße ja, Klagen nein

Murgtal - In den Rathäusern der fünf Murgtal-Gemeinden sind bisher keine Beschwerden oder Beanstandungen der Wahlplakatierung im Vorfeld der Bundestagswahl eingegangen. Das ergab eine Umfrage der BT-Redaktion. Das heißt aber nicht, dass es keine Verstöße gegen die Regeln gibt, die für das Aufhängen der Plakate überall bestehen. Insbesondere das unzulässige Anbringen von Wahlwerbung an Verkehrszeichen ist immer wieder zu beobachten - auch im Murgtal.

"Das kommt eigentlich bei jeder Wahl vor", bestätigt Gaggenaus Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel. In der Großen Kreisstadt werden solche unzulässigen Plakate von städtischer Seite entfernt. "Das war auch in diesem Jahr schon der Fall", so Spannagel. In anderen Städten und Gemeinden werden bei etwaigen Verstößen die Parteien zunächst darum gebeten, diese selbst zu entfernen. Erst wenn dieser Bitte nicht nachgekommen wird, schreiten die kommunalen Mitarbeiter ein.

So wie in Gernsbach. Dort hat es (wie unser Foto beweist) zwar Verstöße gegeben, diese sind nach BT-Informationen größtenteils aber von den Parteien selbst wieder entfernt worden (zum Beispiel in Obertsrot und Hilpertsau). Im Ordnungsamt der Stadt hat es bislang jedenfalls keine Beanstandungen gegeben, deshalb habe mach auch nichts veranlasst, wie Pressesprecherin Melanie Mußler mitteilt. Explizite Kontrollen führe man nicht durch.

Genauso ist es in Forbach. Auch dort gab es bisher weder Beschwerden von Parteien, noch von Privatleuten, die auf etwaige unzulässige oder mutwillig beschädigte Wahlplakate hingewiesen hätten. Das sagt Hauptamtsleiterin Margit Karcher, die davon "positiv überrascht" sei. Ein an einem Verkehrsschild unzulässig angebrachtes Wahlplakat sei ihr in Forbach bislang aufgefallen - das sei allerdings einen Tag später verschwunden; es wurde wohl vom Anbringer selbst abgehängt, mutmaßt Karcher.

Piraten fordern Ende des Wildwuchses

Einen ähnlichen Fall gab es in Weisenbach, wie Hauptamtsleiter Walter Wörner berichtet. Dort habe eine Gruppierung zunächst etwa doppelt so viele wie die von der Gemeinde vorgegebene Höchstzahl von acht Wahlplakaten aufgehängt - und sie dann (ohne Aufforderung) übers Wochenende selbst wieder entfernt. Offizielle Kontrollen gebe es in Weisenbach auch nicht, nur wenn etwas auffällt, schreite man von Behördenseite ein, so Wörner. Dies sei in der Vergangenheit insbesondere bei Plakaten vorgekommen, die im Blickfeld des Rathauses (also des Wahllokals) hingen.

"Alles ganz problemlos", meldet Loffenaus Hauptamtsleiterin Daniela Tamba. Sie kündigt allerdings an, dass die Gemeinde künftig eine Beschränkung der Wahlplakatierung einführen werde - um dem Fall, dass doch mal jemand mit der Werbung über die Stränge schlägt, vorbeugen zu können.

Eine Partei, die schon seit Jahren strengere und allgemeingültige Regeln (die dann auch eingehalten, also kontrolliert werden müssen) für das Plakatieren vor Wahlen fordert, ist die Piratenpartei. "Aus unserer Sicht ist die einzige Lösung, dass die Gemeinden tatsächlich ausschließlich die Plakatierung auf vorbereiteten Plakatwänden vornehmen und dabei, wie zum Beispiel in Bühl üblich, feste Feldnummern in der Reihenfolge des Eingangs vergeben. Rastatt beruft sich als einzige Stadt darauf, dass sie Platz für 21 Parteien lassen muss. Andernorts gibt es nur zwölf Felder - und wer zu spät kommt, hat verloren", erklärt der Kreispressesprecher der Piraten, Henrik Eisele (Weisenbach): "Jedenfalls sollte der Wildwuchs der ausgebrachten Plakate, die nie den Genehmigungen entsprechen, endlich unterbunden werden."